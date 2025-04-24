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ЦИК Румынии начал проверку партии одного из лидеров предвыборной гонки - РИА Новости, 24.04.2025
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21:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/rumyniya-2013290654.html
ЦИК Румынии начал проверку партии одного из лидеров предвыборной гонки
ЦИК Румынии начал проверку партии одного из лидеров предвыборной гонки - РИА Новости, 24.04.2025
ЦИК Румынии начал проверку партии одного из лидеров предвыборной гонки
Центризбирком Румынии заявил, что начал проверку финансирования избирательной кампании лидера Альянса за объединение румын (AUR) Джеордже Симиона, который по... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:57:00+03:00
2025-04-24T21:57:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Центризбирком Румынии заявил, что начал проверку финансирования избирательной кампании лидера Альянса за объединение румын (AUR) Джеордже Симиона, который по опросам является фаворитом на предстоящих в мае президентских выборах. "Были инициированы юридические процедуры с целью запуска контрольной миссии по проверке финансирования деятельности AUR в избирательной кампании по выборам президента Румынии 2025 года, а также финансирования текущей деятельности этого политического формирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК. Отмечается, что решение было принято в связи с появившейся в публичном пространстве информации о вероятности осуществления AUR политической пропагандистской деятельности с нарушением положений закона о финансировании деятельности политических партий и избирательных кампаний. Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
https://ria.ru/20250423/rumyniya-2012873556.html
https://ria.ru/20250411/dzheordzhesku-2010596208.html
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в мире, румыния, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта
В мире, Румыния, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта
ЦИК Румынии начал проверку партии одного из лидеров предвыборной гонки

ЦИК Румынии начал проверку финансирования избирательной кампании Симиона

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Центризбирком Румынии заявил, что начал проверку финансирования избирательной кампании лидера Альянса за объединение румын (AUR) Джеордже Симиона, который по опросам является фаворитом на предстоящих в мае президентских выборах.
"Были инициированы юридические процедуры с целью запуска контрольной миссии по проверке финансирования деятельности AUR в избирательной кампании по выборам президента Румынии 2025 года, а также финансирования текущей деятельности этого политического формирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.
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Отмечается, что решение было принято в связи с появившейся в публичном пространстве информации о вероятности осуществления AUR политической пропагандистской деятельности с нарушением положений закона о финансировании деятельности политических партий и избирательных кампаний.
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
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