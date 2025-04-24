https://ria.ru/20250424/rudnya-2013223463.html
Участники слета городов-героев посетили смоленскую Рудню
Участники слета городов-героев посетили смоленскую Рудню - РИА Новости, 24.04.2025
Участники слета городов-героев посетили смоленскую Рудню
В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для участников Международного слета городов-героев была организована поездка в Рудню – на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:38:00+03:00
2025-04-24T17:38:00+03:00
2025-04-24T17:38:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для участников Международного слета городов-героев была организована поездка в Рудню – на малую родину Героя Советского Союза Михаила Егорова, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области. Первая остановка состоялась в сквере, расположенном на улице Егорова, где установлен бюст героя, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Делегацию встретили по народным традициям: гостей приветствовал народный хор в национальных костюмах с караваем и песнями. В центре сквера, на круговой площадке у бюста Егорова, организаторы мероприятия выступили с речью, посвященной подвигу советских воинов и важности сохранения исторической памяти. В ходе церемонии состоялось развертывание красного знамени с именами героев. Особое внимание было уделено прослушиванию аудиозаписи воспоминаний Егорова о дне водружения Знамени Победы. Следующим пунктом программы стал Руднянский консервный завод, где после войны работал Герой Советского Союза. Участникам слета была представлена подробная информация об истории и развитии предприятия, с акцентом на период его работы. На заводе Егоров занимал должность, связанную с производством консервных банок, впоследствии был повышен до руководящей должности. В завершении участники посетили дом-музей Михаила Егорова. Перед началом экскурсии они ответили на вопросы викторины, проверили свои знания биографии героя. Программа слета, рассчитанная на четыре дня, включает в себя митинг в Сквере Памяти Героев в Смоленске, посещение Рудни, стратегическую сессию, высадку аллеи памяти городов-героев и другие мероприятия. "Символично, что в преддверии важной юбилейной даты наша область объединила города-герои для укрепления сотрудничества в работе по сохранению исторической памяти", - ранее отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
https://ria.ru/20250422/biznes-2012849790.html
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смоленская область, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Участники слета городов-героев посетили смоленскую Рудню
Участники слета городов-героев побывали в смоленской Рудне
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для участников Международного слета городов-героев была организована поездка в Рудню – на малую родину Героя Советского Союза Михаила Егорова, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.
Первая остановка состоялась в сквере, расположенном на улице Егорова, где установлен бюст героя, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Делегацию встретили по народным традициям: гостей приветствовал народный хор в национальных костюмах с караваем и песнями.
В центре сквера, на круговой площадке у бюста Егорова, организаторы мероприятия выступили с речью, посвященной подвигу советских воинов и важности сохранения исторической памяти. В ходе церемонии состоялось развертывание красного знамени с именами героев. Особое внимание было уделено прослушиванию аудиозаписи воспоминаний Егорова о дне водружения Знамени Победы.
Следующим пунктом программы стал Руднянский консервный завод, где после войны работал Герой Советского Союза. Участникам слета была представлена подробная информация об истории и развитии предприятия, с акцентом на период его работы. На заводе Егоров занимал должность, связанную с производством консервных банок, впоследствии был повышен до руководящей должности.
В завершении участники посетили дом-музей Михаила Егорова. Перед началом экскурсии они ответили на вопросы викторины, проверили свои знания биографии героя.
Программа слета, рассчитанная на четыре дня, включает в себя митинг в Сквере Памяти Героев в Смоленске, посещение Рудни, стратегическую сессию, высадку аллеи памяти городов-героев и другие мероприятия.
"Символично, что в преддверии важной юбилейной даты наша область объединила города-герои для укрепления сотрудничества в работе по сохранению исторической памяти", - ранее отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.