https://ria.ru/20250424/rost-2013260355.html

Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны

Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны - РИА Новости, 24.04.2025

Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны

Рост спроса на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:52:00+03:00

2025-04-24T17:52:00+03:00

2025-04-24T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рост спроса на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova Скотт Стразик в интервью телеканалу CNBC. "Последний раз, когда ежегодный рост (электрической нагрузки в США - ред.) составлял 5%, был после Второй мировой войны", - сказал Стразик. По словам гендиректора, нужна модернизация энергетической инфраструктуры США. "Нужно вернуться к 1945 году, к концу Второй мировой войны, ведь тогда и происходило строительство инфраструктуры. Необходимо сделать это снова", - добавил Стразик. По мнению гендиректора компании, наращивание мощностей в сфере электросетей приведет к экономическому росту и обеспечению США новыми технологиями искусственного интеллекта. По его словам, за последние 20-40 лет технологические изменения с электросетями становились причиной появления "победителей и проигравших" в отрасли, когда одни предприятия заменяли другие.

https://ria.ru/20250415/ekonomika-2011411779.html

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