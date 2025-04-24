https://ria.ru/20250424/rost-2013260355.html
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны - РИА Новости, 24.04.2025
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны
Рост спроса на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:52:00+03:00
2025-04-24T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рост спроса на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova Скотт Стразик в интервью телеканалу CNBC. "Последний раз, когда ежегодный рост (электрической нагрузки в США - ред.) составлял 5%, был после Второй мировой войны", - сказал Стразик. По словам гендиректора, нужна модернизация энергетической инфраструктуры США. "Нужно вернуться к 1945 году, к концу Второй мировой войны, ведь тогда и происходило строительство инфраструктуры. Необходимо сделать это снова", - добавил Стразик. По мнению гендиректора компании, наращивание мощностей в сфере электросетей приведет к экономическому росту и обеспечению США новыми технологиями искусственного интеллекта. По его словам, за последние 20-40 лет технологические изменения с электросетями становились причиной появления "победителей и проигравших" в отрасли, когда одни предприятия заменяли другие.
https://ria.ru/20250415/ekonomika-2011411779.html
https://ria.ru/20250424/kitay-2013053309.html
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технологии, сша, в мире
Спрос на электроэнергию в США достиг максимума со Второй мировой войны
GE Vernova: рост спроса на электроэнергию в США достиг максимума с 1945 года
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рост спроса на электроэнергию в США достиг максимума с окончания Второй мировой войны, заявил гендиректор компании по производству энергооборудования GE Vernova Скотт Стразик в интервью телеканалу CNBC.
"Последний раз, когда ежегодный рост (электрической нагрузки в США
- ред.) составлял 5%, был после Второй мировой войны", - сказал Стразик.
По словам гендиректора, нужна модернизация энергетической инфраструктуры США.
"Нужно вернуться к 1945 году, к концу Второй мировой войны, ведь тогда и происходило строительство инфраструктуры. Необходимо сделать это снова", - добавил Стразик.
По мнению гендиректора компании, наращивание мощностей в сфере электросетей приведет к экономическому росту и обеспечению США новыми технологиями искусственного интеллекта.
По его словам, за последние 20-40 лет технологические изменения с электросетями становились причиной появления "победителей и проигравших" в отрасли, когда одни предприятия заменяли другие.