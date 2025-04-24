https://ria.ru/20250424/rossija-2013239337.html

Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025

Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

Власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в посвященных окончанию Второй мировой войны памятных... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:47:00+03:00

2025-04-24T16:47:00+03:00

2025-04-24T16:53:00+03:00

в мире

россия

германия

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в посвященных окончанию Второй мировой войны памятных мероприятиях, на которые они не приглашены, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на пресс-секретаря берлинского сената Кристину Рихтер. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Пр словам Рихтер, Сенат Берлина не приглашал официальных представителей других государств на памятные мероприятия в честь юбилея Победы. "Сенат ожидает, что официальные представители России и Беларуси не будут участвовать ни в каких мемориальных форматах, на которые они не были приглашены. Мы исходим из того, что официальные представители других государств уважают решение земли Берлин и поэтому вопрос внутреннего права не будет возникать", - добавила она. Берлин планирует провести ряд мероприятий со 2 по 11 мая в честь 80-летия освобождения от нацизма, отмечает издание. Так, на 8 мая запланирована закрытая церемония возложения венков у советского воинского мемориала в Шёнхольцер Хайде в округе Панков в Берлине. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html

https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012973876.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), мария захарова