https://ria.ru/20250424/rossija-2013162859.html

Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков

Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2025

Россия ценит посреднические усилия США по Украине, заявил Песков

Россия ценит посреднические усилия США в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:47:00+03:00

2025-04-24T12:47:00+03:00

2025-04-24T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия ценит посреднические усилия США в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", - сказал он журналистам. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013160346.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, оон