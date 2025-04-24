https://ria.ru/20250424/rosaviatsiya-2013090453.html

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:19:00+03:00

2025-04-24T07:19:00+03:00

2025-04-24T07:25:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Казань в 07:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, совершавших рейсы в Казань.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250424/rosaviatsiya-2013089080.html

казань

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)