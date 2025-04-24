https://ria.ru/20250424/rezhisser-2013281473.html

Лучшим режиссером на ММКФ стал представитель Индии

Лучшим режиссером на ММКФ стал представитель Индии - РИА Новости, 24.04.2025

Лучшим режиссером на ММКФ стал представитель Индии

Прадип Курба из Индии признан лучший режиссером Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:05:00+03:00

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2025-04-24T20:35:00+03:00

культура

индия

московский международный кинофестиваль

алексей герман-младший

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прадип Курба из Индии признан лучший режиссером Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия"."Это невероятно смелая картина мужественного, умного, тонкого, необыкновенно чувственного, любящего людей и свою профессию режиссера, который сделал ровно то, что не надо сделать, чтобы побеждать на фестивалях. Он убрал все модные нарративы, темы, и снимал просто про жизнь людей, их чувства, эмоции и сделал великое кино. Прадип Курба, "Элизиум", Индия", - объявил член жюри Алексей Герман-младший.Заявленные в основном конкурсе картины судили председатель жюри, испанский режиссер Луис Миньярро, российский режиссер Алексей Герман-младший, актриса Марьяна Спивак, американский актер Джон Робинсон, румыно-французский режиссер Корнел Георгицэ, а также представительница Египта и Великобритании Бушра.ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

https://ria.ru/20250424/mmkf-2011689701.html

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индия, московский международный кинофестиваль, алексей герман-младший, россия, в мире