https://ria.ru/20250424/pvo-2013294744.html

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:59:00+03:00

2025-04-24T22:59:00+03:00

2025-04-24T23:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."В период с 21.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и два БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

республика крым

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым