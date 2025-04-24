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Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:59:00+03:00
2025-04-24T22:59:00+03:00
2025-04-24T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."В период с 21.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и два БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила пять БПЛА над Крымом и еще два над Белгородской областью