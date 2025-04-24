https://ria.ru/20250424/putin-2013227112.html

Путин: динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в прошлом

Путин: динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в прошлом - РИА Новости, 24.04.2025

Путин: динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в прошлом

Динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году, но власти к этому и стремились, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:06:00+03:00

2025-04-24T16:06:00+03:00

2025-04-24T16:06:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НОВО-ОГАРЕВО, 24 апр - РИА Новости. Динамика роста ВВП в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году, но власти к этому и стремились, заявил президент России Владимир Путин. "Правительство, и центральный банк, и эксперты сходятся в оценке, что в этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Но, собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени "мягкой посадке" для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам. Согласно последнему прогнозу Банка России, рост экономики РФ по итогам текущего года замедлится до 1-2% после роста на 4,3% годом ранее. Ранее в апреле Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год на уровне 2,5%.

https://ria.ru/20250424/putin-2013210115.html

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экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)