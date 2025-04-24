https://ria.ru/20250424/promomed-2013056100.html

"Промомед" – День инвестора: инновационные препараты и медицина будущего

"Промомед" – День инвестора: инновационные препараты и медицина будущего - РИА Новости, 24.04.2025

"Промомед" – День инвестора: инновационные препараты и медицина будущего

Российская фармацевтическая компания "Промомед" в рамках Дня инвестора представила инновационные препараты для лечения ранее неизлечимых и хронических... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Промомед" в рамках Дня инвестора представила инновационные препараты для лечения ранее неизлечимых и хронических заболеваний, а также свою концепцию медицины будущего."Фармакологический бизнес – это не совсем бизнес, мы, как и врачи в операционной, спасаем миллионы жизней, просто делая хорошие лекарства. Для нас нет разницы между нозологиями болезни, главные вызовы – это ожирение, онкология и проблемы деградации центральной нервной системы", – заявил основатель и главный акционер "Промомед" Петр Белый, отвечая на вопрос генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.Петр Белый совместно с директором по новым продуктам Кирой Заславской представили отечественные препараты "Тирзетта" и "Велгия", которые лечат диабет, снижают избыточный вес и уменьшают сердечно-сосудистые риски. "Лечение ожирения – это в десятки раз меньше инсультов, инфарктов и случаев рака, поэтому "Промомед" формирует новый подход к лечению метаболических нарушений: каждый врач, независимо от специализации, должен участвовать в терапии ожирения", – подчеркнул Белый.Кира Заславская добавила, что, помимо диабета, "Тирзетта" и "Велгия" эффективны в лечении еще более десяти распространенных заболеваний. При этом стоимость одного дня терапии "Велгией", по ее словам, "меньше цены чашки кофе".Как сообщил Петр Белый, в настоящее время "Промомед" разрабатывает препарат следующего поколения для лечения диабета и ожирения. Он может выйти на рынок уже в 2028 году."Победу над метаболическими болезнями мы одержали, но нужно идти дальше. Мы готовим препарат следующего поколения – тройной агонист, который будет "препаратом счастья". Он полностью выравнивает сахарную кривую, и при этом повышает выработку энергии, человек реально "летает". Это отражает нашу цель, ДНК нашей компании – не просто вылечить человека, но сделать его здоровым, красивым и счастливым", – сказал основатель "Промомед".По оценкам компании, будущий глобальный рынок тройных агонистов оценивается в сумму не менее 32 миллиарда долларов.Второе главное направление – борьба с онкологическими заболеваниями. Здесь "Промомед" работает над прорывными мультитаргетными решениями для тотальной победы над раком."Мы разрабатываем платформу, когда собственная иммунная система человека начинает убивать раковую клетку. При этом мультитаргетный подход обеспечит эффективность препарата сразу для целого ряда онкозаболеваний. Эти исследования мы стартуем уже в 2026 году и идем дальше: в 2027 году начнем создание абсолютно нового препарата, когда вся модификация будет происходить внутри организма человека", – рассказала Заславская.В компании считают, что излечение от рака должно быть доступно каждому пациенту. Поэтому "Промомед" планирует вывод на рынок онковакцин."Победа над раком – вопрос 3-5 лет, но дальше эту терапию можно сделать намного доступней. Разрабатываемая нами онковакцина будет стоить не более 100 долларов. Это будет настоящая революция – в каждой деревне, где есть фельдшерско-акушерский пункт, человек сможет при первых же подозрениях получить вакцину и отправиться на дальнейшее обследование. Это огромное количество спасенных жизней, это десятки миллионов людей в России, которые будут трудоспособны и смогут создавать добавленную стоимость и платить налоги", – указал Белый, добавив, что компания прогнозирует двадцатикратный рост рынка инновационных онкопрепаратов в ближайшие годы.Третье большое направление – создание препаратов для лечения заболеваний, связанных с нейродеградацией: болезнь Альцгеймера, все виды деменции, болезнь Паркинсона и другие."Уже в этом году "Промомед" выводит на рынок два таких препарата, еще восемь ожидаются в ближайшие два года, а к 2035 году мы намерены победить эти заболевания", – заявила Кира Заславская.Стратегия и результатыГенеральный директор компании Александр Ефремов рассказал о дальнейшей стратегии компании."Мы реализуем стратегию с фокусом на опережающий рост, что закономерно ведет к повышению акционерной стоимости и укреплению лидерства в ключевых сегментах. Так, за счет внедрения инноваций и повышения эффективности выручка компании за пять лет выросла более чем в четыре раза", – отметил Ефремов.Он рассказал о запуске в 2024 году современной линии по производству преднаполненных шприцев производительностью 12 тысяч единиц в час."У нас достаточный производственный потенциал, чтобы обеспечить нашу страну и соседние страны и начать поставки в дальнее зарубежье", – отметил гендиректор.По информации компании, сегодня в ее портфеле свыше 350 препаратов и еще более 150 – в разработке. В 2024 году проведено 75 медицинских исследований, рост экспортных продаж за период составил 56%. Компания активно использует искусственный интеллект и цифровые решения для ускорения вывода продуктов на рынок. Маркетинговая стратегия охватывает 300 городов и 65 тысяч аптек."Мы не просто придерживаемся стратегии "от молекулы к пациенту", но и пошли дальше, запустив первую в стране подписку на препараты курсовой терапии в содружестве с экосистемой Сбера", – рассказал Ефремов.В свою очередь, финансовый директор "Промомед" Тимофей Соловьев озвучил финансовые результаты компании за 2024 год.Так, чистая прибыль группы, скорректированная на разовые расходы, за прошлый год выросла на 22%, превысив 4 миллиарда рублей, а выручка – на 35% до 21,4 миллиарда рублей. Темпы роста выручки существенно опередили темпы роста фармацевтического рынка, который составил около 18%.Показатель EBITDA вырос на 31% до 8,2 миллиарда рублей, рентабельность по этому показателю составила 38%. Компания подтвердила прогнозы, согласно которым рост выручки по итогам текущего года составит не менее 75%.Соловьев также выделил показатель уходимости препаратов из аптек. Согласно данным независимого мониторинга, этот показатель у компании составил в 2024 году 85,9%, что свидетельствует о высокой востребованности и повышенном спросе на препараты "Промомеда" со стороны пациентов.По словам Соловьева, среднегодовые темпы роста выручки "Промомед" составляют 33%, что доказывает правильность выбранной стратегии опоры на инновационные препараты, доля продаж которых в выручке выросла до 59%."Мы значительно нарастили экспорт, а также превзошли те финансовые обещания, которые давали в рамках нашего IPO на Московской бирже. Такие достижения стали возможны благодаря строгой приверженности нашей стратегии, в основе которой лежат разработка инновационных препаратов, реализация лучших практик продвижения и повышение операционной эффективности. Существенный рост выручки и рентабельности наравне со снижением долговой нагрузки подтверждают устойчивость нашей бизнес-модели. Достигнутые успехи позволяют нам подтвердить амбициозные цели по выводу инновационных препаратов на рынок и финансовые прогнозы на 2025 год", – заключил Ефремов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий киселев, промомед, московская биржа, экономика, наука, медицина, технологии, ритейл