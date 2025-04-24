Рейтинг@Mail.ru
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/produktsiya-2013110331.html
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства - РИА Новости, 24.04.2025
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства
Московские предприятия при поддержке города в январе-феврале 2025 года в 2,2 раза увеличили поставку кормов для животных, растет и выпуск инновационной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:00:00+03:00
2025-04-24T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013109818_0:99:1600:999_1920x0_80_0_0_4bf83a5232314b6859435e920f8bbfde.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские предприятия при поддержке города в январе-феврале 2025 года в 2,2 раза увеличили поставку кормов для животных, растет и выпуск инновационной продукции для животноводства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Промышленный комплекс Москвы охватывает множество отраслей, и производство высокотехнологичных решений для животноводства – одно из важных направлений. Мы видим, как московские компании успешно интегрируют передовые технологии в традиционные отрасли сельского хозяйства и создают востребованную на рынке продукцию. Так, за первые два месяца 2025 года компании увеличили поставку готовых кормов для животных в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отгрузив продукции на сумму более чем два миллиарда рублей", – отметил Гарбузов, его цитирует пресс-служба ДИПП.Например, "Вороновский завод регенерированного молока" специализируется на производстве кормов для молодых особей сельскохозяйственных животных. За 2024 год предприятие реализовало свыше двух тысяч упаковок кормовых смесей. В свою очередь, группа компаний ISBC занимается цифровизацией ферм. Один из видов ее продукции - двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки животных. За первый квартал текущего года объем выпуска визуальных бирок вырос в четыре раза, в 12 раз – электронных меток и в 1,5 раза – подкожных микрочипов. А московская компания "РадиоТех" в 2024 году поставила заказчикам более 10 тысяч беспроводных датчиков для мониторинга температуры и влажности на фермах, нарастив производство более, чем вдвое.Развитию отрасли способствует комфортный инвестиционный климат и развитый пул инструментов поддержки, отметили в ДИПП. Предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.
https://ria.ru/20250424/liksutov-2013057831.html
https://ria.ru/20250423/promtekhnopark-2012886375.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013109818_116:72:1396:1032_1920x0_80_0_0_7ed50e8aa8a6d862ba8dcbe87316b12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства

Предприятия Москвы в 2,2 раза нарастили поставки кормов для животных

© Фото : пресс-служба ДИППМосква увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские предприятия при поддержке города в январе-феврале 2025 года в 2,2 раза увеличили поставку кормов для животных, растет и выпуск инновационной продукции для животноводства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Промышленный комплекс Москвы охватывает множество отраслей, и производство высокотехнологичных решений для животноводства – одно из важных направлений. Мы видим, как московские компании успешно интегрируют передовые технологии в традиционные отрасли сельского хозяйства и создают востребованную на рынке продукцию. Так, за первые два месяца 2025 года компании увеличили поставку готовых кормов для животных в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отгрузив продукции на сумму более чем два миллиарда рублей", – отметил Гарбузов, его цитирует пресс-служба ДИПП.
Фармпредприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы вывели на рынок 37 новых лекарств за год
09:13
Например, "Вороновский завод регенерированного молока" специализируется на производстве кормов для молодых особей сельскохозяйственных животных. За 2024 год предприятие реализовало свыше двух тысяч упаковок кормовых смесей. В свою очередь, группа компаний ISBC занимается цифровизацией ферм. Один из видов ее продукции - двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки животных. За первый квартал текущего года объем выпуска визуальных бирок вырос в четыре раза, в 12 раз – электронных меток и в 1,5 раза – подкожных микрочипов. А московская компания "РадиоТех" в 2024 году поставила заказчикам более 10 тысяч беспроводных датчиков для мониторинга температуры и влажности на фермах, нарастив производство более, чем вдвое.
Развитию отрасли способствует комфортный инвестиционный климат и развитый пул инструментов поддержки, отметили в ДИПП. Предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.
Вторая очередь промтехнопарка Алабушево построена на 50 процентов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Вторая очередь промтехнопарка "Алабушево" построена на 50 процентов
Вчера, 10:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала