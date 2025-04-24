https://ria.ru/20250424/produktsiya-2013110331.html
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства - РИА Новости, 24.04.2025
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства
Московские предприятия при поддержке города в январе-феврале 2025 года в 2,2 раза увеличили поставку кормов для животных, растет и выпуск инновационной... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:00:00+03:00
2025-04-24T10:00:00+03:00
2025-04-24T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские предприятия при поддержке города в январе-феврале 2025 года в 2,2 раза увеличили поставку кормов для животных, растет и выпуск инновационной продукции для животноводства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Промышленный комплекс Москвы охватывает множество отраслей, и производство высокотехнологичных решений для животноводства – одно из важных направлений. Мы видим, как московские компании успешно интегрируют передовые технологии в традиционные отрасли сельского хозяйства и создают востребованную на рынке продукцию. Так, за первые два месяца 2025 года компании увеличили поставку готовых кормов для животных в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отгрузив продукции на сумму более чем два миллиарда рублей", – отметил Гарбузов, его цитирует пресс-служба ДИПП.Например, "Вороновский завод регенерированного молока" специализируется на производстве кормов для молодых особей сельскохозяйственных животных. За 2024 год предприятие реализовало свыше двух тысяч упаковок кормовых смесей. В свою очередь, группа компаний ISBC занимается цифровизацией ферм. Один из видов ее продукции - двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки животных. За первый квартал текущего года объем выпуска визуальных бирок вырос в четыре раза, в 12 раз – электронных меток и в 1,5 раза – подкожных микрочипов. А московская компания "РадиоТех" в 2024 году поставила заказчикам более 10 тысяч беспроводных датчиков для мониторинга температуры и влажности на фермах, нарастив производство более, чем вдвое.Развитию отрасли способствует комфортный инвестиционный климат и развитый пул инструментов поддержки, отметили в ДИПП. Предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.
https://ria.ru/20250424/liksutov-2013057831.html
https://ria.ru/20250423/promtekhnopark-2012886375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Москва увеличивает поставки продукции для отечественного животноводства
Предприятия Москвы в 2,2 раза нарастили поставки кормов для животных
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Московские предприятия при поддержке города в январе-феврале 2025 года в 2,2 раза увеличили поставку кормов для животных, растет и выпуск инновационной продукции для животноводства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Промышленный комплекс Москвы охватывает множество отраслей, и производство высокотехнологичных решений для животноводства – одно из важных направлений. Мы видим, как московские компании успешно интегрируют передовые технологии в традиционные отрасли сельского хозяйства и создают востребованную на рынке продукцию. Так, за первые два месяца 2025 года компании увеличили поставку готовых кормов для животных в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отгрузив продукции на сумму более чем два миллиарда рублей", – отметил Гарбузов, его цитирует пресс-служба ДИПП.
Например, "Вороновский завод регенерированного молока" специализируется на производстве кормов для молодых особей сельскохозяйственных животных. За 2024 год предприятие реализовало свыше двух тысяч упаковок кормовых смесей. В свою очередь, группа компаний ISBC занимается цифровизацией ферм. Один из видов ее продукции - двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки животных. За первый квартал текущего года объем выпуска визуальных бирок вырос в четыре раза, в 12 раз – электронных меток и в 1,5 раза – подкожных микрочипов. А московская компания "РадиоТех" в 2024 году поставила заказчикам более 10 тысяч беспроводных датчиков для мониторинга температуры и влажности на фермах, нарастив производство более, чем вдвое.
Развитию отрасли способствует комфортный инвестиционный климат и развитый пул инструментов поддержки, отметили в ДИПП. Предприятиям доступно свыше 20 мер поддержки – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие инструменты.