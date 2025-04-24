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Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 24.04.2025
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Надежные люди
 
09:10 24.04.2025 (обновлено: 09:36 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/premiya-2013102429.html
Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы
Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 24.04.2025
Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы
Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов 1-й Славянской мотострелковой бригады средство радиоэлектронной борьбы, сообщили в следственном управлении СК... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:10:00+03:00
2025-04-24T09:36:00+03:00
надежные люди
республика алтай
горно-алтайск
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БАРНАУЛ , 24 апр – РИА Новости. Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов 1-й Славянской мотострелковой бригады средство радиоэлектронной борьбы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай."Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай… регулярно оказывают адресную помощь, приобретая и отправляя на фронт необходимое оборудование и материалы, которые помогают военнослужащим в выполнении поставленных задач. В этот раз сотрудники ведомства, понимая потребности военнослужащих, не ограничились предметами первой необходимости... Сотрудниками регионального управления СКР было приобретено средство радиоэлектронной борьбы, которое было передано бойцам 1-й Славянской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что также сотрудники следкома отправили бойцам предметы личной гигиены, перевязочные материалы, письма учеников гимназии № 9 Горно-Алтайска и детские рисунки."Школьники пожелали бойцам справиться со всеми трудностями и обязательно вернуться домой с победой. Бойцы искренне поблагодарили сотрудников СК России по Республике Алтай за неоценимую помощь и поддержку", - подчёркивают в ведомстве.
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республика алтай, горно-алтайск, сво
Надежные люди, Республика Алтай, Горно-Алтайск, СВО
Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы

Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов бригады радиоэлектронную борьбу

Сотрудники следственного управления Республики Алтай передали в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь
Сотрудники следственного управления Республики Алтай передали в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Сотрудники следственного управления Республики Алтай передали в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь
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БАРНАУЛ , 24 апр – РИА Новости. Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов 1-й Славянской мотострелковой бригады средство радиоэлектронной борьбы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай.
"Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай… регулярно оказывают адресную помощь, приобретая и отправляя на фронт необходимое оборудование и материалы, которые помогают военнослужащим в выполнении поставленных задач. В этот раз сотрудники ведомства, понимая потребности военнослужащих, не ограничились предметами первой необходимости... Сотрудниками регионального управления СКР было приобретено средство радиоэлектронной борьбы, которое было передано бойцам 1-й Славянской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
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Отмечается, что также сотрудники следкома отправили бойцам предметы личной гигиены, перевязочные материалы, письма учеников гимназии № 9 Горно-Алтайска и детские рисунки.
"Школьники пожелали бойцам справиться со всеми трудностями и обязательно вернуться домой с победой. Бойцы искренне поблагодарили сотрудников СК России по Республике Алтай за неоценимую помощь и поддержку", - подчёркивают в ведомстве.
 
Надежные людиРеспублика АлтайГорно-АлтайскСВО
 
 
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