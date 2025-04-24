https://ria.ru/20250424/premiya-2013102429.html

Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы

Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 24.04.2025

Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы

Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов 1-й Славянской мотострелковой бригады средство радиоэлектронной борьбы, сообщили в следственном управлении СК... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:10:00+03:00

2025-04-24T09:10:00+03:00

2025-04-24T09:36:00+03:00

надежные люди

республика алтай

горно-алтайск

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013101089_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_fe6b7081938cf35e219c9e1f13a35a16.jpg

БАРНАУЛ , 24 апр – РИА Новости. Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов 1-й Славянской мотострелковой бригады средство радиоэлектронной борьбы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай."Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай… регулярно оказывают адресную помощь, приобретая и отправляя на фронт необходимое оборудование и материалы, которые помогают военнослужащим в выполнении поставленных задач. В этот раз сотрудники ведомства, понимая потребности военнослужащих, не ограничились предметами первой необходимости... Сотрудниками регионального управления СКР было приобретено средство радиоэлектронной борьбы, которое было передано бойцам 1-й Славянской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что также сотрудники следкома отправили бойцам предметы личной гигиены, перевязочные материалы, письма учеников гимназии № 9 Горно-Алтайска и детские рисунки."Школьники пожелали бойцам справиться со всеми трудностями и обязательно вернуться домой с победой. Бойцы искренне поблагодарили сотрудников СК России по Республике Алтай за неоценимую помощь и поддержку", - подчёркивают в ведомстве.

https://ria.ru/20250423/konvoj-2012964682.html

республика алтай

горно-алтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика алтай, горно-алтайск, сво