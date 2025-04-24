Сотрудники алтайского следкома купили средство радиоэлектронной борьбы
Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов бригады радиоэлектронную борьбу
Сотрудники следственного управления Республики Алтай передали в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь
Сотрудники следственного управления Республики Алтай передали в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь
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БАРНАУЛ , 24 апр – РИА Новости. Сотрудники алтайского следкома купили для бойцов 1-й Славянской мотострелковой бригады средство радиоэлектронной борьбы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Алтай.
"Сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай… регулярно оказывают адресную помощь, приобретая и отправляя на фронт необходимое оборудование и материалы, которые помогают военнослужащим в выполнении поставленных задач. В этот раз сотрудники ведомства, понимая потребности военнослужащих, не ограничились предметами первой необходимости... Сотрудниками регионального управления СКР было приобретено средство радиоэлектронной борьбы, которое было передано бойцам 1-й Славянской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что также сотрудники следкома отправили бойцам предметы личной гигиены, перевязочные материалы, письма учеников гимназии № 9 Горно-Алтайска и детские рисунки.
"Школьники пожелали бойцам справиться со всеми трудностями и обязательно вернуться домой с победой. Бойцы искренне поблагодарили сотрудников СК России по Республике Алтай за неоценимую помощь и поддержку", - подчёркивают в ведомстве.