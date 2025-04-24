https://ria.ru/20250424/praktika-2013093120.html

Медведев: практика МУС вызывает вопросы не только у правоведов

Медведев: практика МУС вызывает вопросы не только у правоведов - РИА Новости, 24.04.2025

Медведев: практика МУС вызывает вопросы не только у правоведов

Практика Международного уголовного суда (МУС) вызывает вопросы не только у правоведов, сформировалась очевидная всем склонность этого органа осуждать или... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:52:00+03:00

2025-04-24T07:52:00+03:00

2025-04-24T07:52:00+03:00

россия

сша

дмитрий медведев

международный уголовный суд

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Практика Международного уголовного суда (МУС) вызывает вопросы не только у правоведов, сформировалась очевидная всем склонность этого органа осуждать или миловать исключительно в интересах коллективного Запада, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в первом за 2025 год номере журнала "Правоведение СПбГУ". В статье "Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством" Медведев написал, что МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в орудие юридической войны. "В результате судебная практика МУС начала вызывать обоснованные вопросы, и не только у правоведов. Чем дальше, тем больше МУС демонстрировал свою зависимость от политико-идеологических факторов, которые в принципе должны были быть исключены из его практики. Сформировалась очевидная всем склонность этого международного органа осуждать или миловать исключительно в интересах так называемого коллективного Запада на основе его излюбленных двойных стандартов, причем, что любопытно, с заискиванием перед целым рядом стран (и прежде всего США), которые вполне пренебрежительно отзывались о МУС и его практике", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013092809.html

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россия, сша, дмитрий медведев, международный уголовный суд, санкт-петербургский государственный университет