ВСУ уничтожили храм в Белгородской области
Храм Новый Иерусалим в Белгородской области сгорел после атаки дрона ВСУ
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияПожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025
Пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025
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БЕЛГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области загорелся после сброса с дрона ВСУ, он полностью уничтожен, сообщили РИА Новости в Белгородской и Старооскольской епархии.
"Это была не одна "Баба-яга" (вид беспилотника. — Прим. ред.), скорее всего, их было две. Одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко. Но это была целенаправленная атака, и я думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен", — сказал собеседник агентства.
Как заявил пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко, спасателям и помогавшим им местным жителям не давал тушить огонь украинский дрон, атаковавший людей и технику.
В свою очередь, глава региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ЧП. Он уточнил, что при пожаре никто не пострадал.
"Благодарен всем, кто старался спасти святыню: в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", — подчеркнул губернатор.
Достопримечательность Новый Иерусалим представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Расположена на Михеевской горе в селе Сухарево, которое находится в 30 километрах от города Валуйки. Комплекс полностью построен из дерева. Он включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню Святой Марии Магдалины, кувуклию Гроба Гсподня, Камень Помазания.
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