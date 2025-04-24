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ВСУ уничтожили храм в Белгородской области - РИА Новости, 24.04.2025
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23:03 24.04.2025 (обновлено: 23:58 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/pozhar-2013295192.html
ВСУ уничтожили храм в Белгородской области
ВСУ уничтожили храм в Белгородской области - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ уничтожили храм в Белгородской области
Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области загорелся после сброса с дрона ВСУ, он полностью уничтожен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:03:00+03:00
2025-04-24T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
курская область
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БЕЛГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области загорелся после сброса с дрона ВСУ, он полностью уничтожен, сообщили РИА Новости в Белгородской и Старооскольской епархии."Это была не одна "Баба-яга" (вид беспилотника. — Прим. ред.), скорее всего, их было две. Одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко. Но это была целенаправленная атака, и я думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен", — сказал собеседник агентства.Как заявил пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко, спасателям и помогавшим им местным жителям не давал тушить огонь украинский дрон, атаковавший людей и технику.В свою очередь, глава региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ЧП. Он уточнил, что при пожаре никто не пострадал. "Благодарен всем, кто старался спасти святыню: в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", — подчеркнул губернатор. Достопримечательность Новый Иерусалим представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Расположена на Михеевской горе в селе Сухарево, которое находится в 30 километрах от города Валуйки. Комплекс полностью построен из дерева. Он включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню Святой Марии Магдалины, кувуклию Гроба Гсподня, Камень Помазания.
https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, курская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Курская область, Вячеслав Гладков
ВСУ уничтожили храм в Белгородской области

Храм Новый Иерусалим в Белгородской области сгорел после атаки дрона ВСУ

© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияПожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025
Пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим. 24.04.2025
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БЕЛГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области загорелся после сброса с дрона ВСУ, он полностью уничтожен, сообщили РИА Новости в Белгородской и Старооскольской епархии.
"Это была не одна "Баба-яга" (вид беспилотника. — Прим. ред.), скорее всего, их было две. Одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко. Но это была целенаправленная атака, и я думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен", — сказал собеседник агентства.
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Как заявил пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко, спасателям и помогавшим им местным жителям не давал тушить огонь украинский дрон, атаковавший людей и технику.
В свою очередь, глава региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ЧП. Он уточнил, что при пожаре никто не пострадал.
"Благодарен всем, кто старался спасти святыню: в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", — подчеркнул губернатор.
Достопримечательность Новый Иерусалим представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Расположена на Михеевской горе в селе Сухарево, которое находится в 30 километрах от города Валуйки. Комплекс полностью построен из дерева. Он включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню Святой Марии Магдалины, кувуклию Гроба Гсподня, Камень Помазания.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияКурская областьВячеслав Гладков
 
 
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