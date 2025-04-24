https://ria.ru/20250424/pozhar-2013295192.html

ВСУ уничтожили храм в Белгородской области

ВСУ уничтожили храм в Белгородской области - РИА Новости, 24.04.2025

ВСУ уничтожили храм в Белгородской области

Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области загорелся после сброса с дрона ВСУ, он полностью уничтожен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:03:00+03:00

2025-04-24T23:03:00+03:00

2025-04-24T23:58:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области загорелся после сброса с дрона ВСУ, он полностью уничтожен, сообщили РИА Новости в Белгородской и Старооскольской епархии."Это была не одна "Баба-яга" (вид беспилотника. — Прим. ред.), скорее всего, их было две. Одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко. Но это была целенаправленная атака, и я думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен", — сказал собеседник агентства.Как заявил пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко, спасателям и помогавшим им местным жителям не давал тушить огонь украинский дрон, атаковавший людей и технику.В свою очередь, глава региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о ЧП. Он уточнил, что при пожаре никто не пострадал. "Благодарен всем, кто старался спасти святыню: в первую очередь сотрудникам МЧС, бойцам подразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружине. Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой", — подчеркнул губернатор. Достопримечательность Новый Иерусалим представляет собой репродукцию библейского Иерусалима. Расположена на Михеевской горе в селе Сухарево, которое находится в 30 километрах от города Валуйки. Комплекс полностью построен из дерева. Он включает в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией Матери, часовню Святой Марии Магдалины, кувуклию Гроба Гсподня, Камень Помазания.

https://ria.ru/20250423/sapery-2012867475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, курская область, вячеслав гладков