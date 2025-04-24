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Посольство России осудило настрой Лондона на конфронтацию с Москвой - РИА Новости, 24.04.2025
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20:07 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/posolstvo-2013282103.html
Посольство России осудило настрой Лондона на конфронтацию с Москвой
Посольство России осудило настрой Лондона на конфронтацию с Москвой - РИА Новости, 24.04.2025
Посольство России осудило настрой Лондона на конфронтацию с Москвой
Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:07:00+03:00
2025-04-24T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию украинского конфликта путем переговоров, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне после введения новых рестрикций. "Демонстрируемый британским руководством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с Россией зримо расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе ближайшими союзниками Лондона, стремлением к переговорному урегулированию вокруг Украины", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. В связи с этим посольство призвало британские власти проявить разумный подход к стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе и перестать растрачивать свои ресурсы на показушные антироссийские акции-однодневки.
https://ria.ru/20250424/britanija-2013187788.html
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в мире, европа, россия, лондон, москва, украина
В мире, Европа, Россия, Лондон, Москва, Украина
Посольство России осудило настрой Лондона на конфронтацию с Москвой

Посольство РФ: настрой Лондона расходится с желанием урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Настрой британских властей на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества, в том числе союзников Британии, к урегулированию украинского конфликта путем переговоров, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне после введения новых рестрикций.
"Демонстрируемый британским руководством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с Россией зримо расходится с декларируемым международным сообществом, в том числе ближайшими союзниками Лондона, стремлением к переговорному урегулированию вокруг Украины", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
В связи с этим посольство призвало британские власти проявить разумный подход к стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе и перестать растрачивать свои ресурсы на показушные антироссийские акции-однодневки.
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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