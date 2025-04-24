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США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:33 24.04.2025 (обновлено: 13:18 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/posolstvo-2013157904.html
США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе
США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе - РИА Новости, 24.04.2025
США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе
США согласовали посольству России в Вашингтоне акцию на Арлингтонском кладбище в годовщину Встречи на Эльбе в 1945 году, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:33:00+03:00
2025-04-24T13:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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вашингтон (штат)
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мария захарова
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США согласовали посольству России в Вашингтоне акцию на Арлингтонском кладбище в годовщину Встречи на Эльбе в 1945 году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Отрадно, что восстанавливаются определенные добрые традиции. Нынешние американские власти согласовали посольству России в Вашингтоне памятную церемонию 25 апреля в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище. В контексте празднования 80-летия Победы совместно с американскими ветеранами также прорабатываются и другие акции", — уточнила она на брифинге.Москва видит в этом позитивное отличие от администрации Джо Байдена, которая в течение последних трех лет вводила ничем не мотивированные запреты на подобные контакты и торжественные мероприятия, отметила дипломат."Дух Эльбы. Ведь это же теперь уже не просто выражение, это практически имя собственное. Это наглядный пример того, как Россия и Соединенные Штаты могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, во имя общей благородной цели", — сказала Захарова.Дипломат добавила, что помнить об уроках прошлого особенно актуально сейчас, когда некоторые страны Запада пытаются переписать историю и итоги Второй мировой войны. "Уверяю вас, перечеркнуть подвиг советского воина-освободителя невозможно. Не забываем мы и о едином устремлении, которое роднило наших людей в те годы с американцами. О страшных лишениях, об огромных потерях мы помним и будем помнить всегда", — подчеркнула она.
https://ria.ru/20250228/peskov-2002187554.html
https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012867137.html
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россия, вашингтон (штат), сша, мария захарова, джо байден, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вашингтон (штат), США, Мария Захарова, Джо Байден, В мире
США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе

Захарова: США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе

© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Георгий Хомзор
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Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США согласовали посольству России в Вашингтоне акцию на Арлингтонском кладбище в годовщину Встречи на Эльбе в 1945 году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Отрадно, что восстанавливаются определенные добрые традиции. Нынешние американские власти согласовали посольству России в Вашингтоне памятную церемонию 25 апреля в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище. В контексте празднования 80-летия Победы совместно с американскими ветеранами также прорабатываются и другие акции", — уточнила она на брифинге.
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Москва видит в этом позитивное отличие от администрации Джо Байдена, которая в течение последних трех лет вводила ничем не мотивированные запреты на подобные контакты и торжественные мероприятия, отметила дипломат.
"Дух Эльбы. Ведь это же теперь уже не просто выражение, это практически имя собственное. Это наглядный пример того, как Россия и Соединенные Штаты могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, во имя общей благородной цели", — сказала Захарова.
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Дипломат добавила, что помнить об уроках прошлого особенно актуально сейчас, когда некоторые страны Запада пытаются переписать историю и итоги Второй мировой войны.
«
"Уверяю вас, перечеркнуть подвиг советского воина-освободителя невозможно. Не забываем мы и о едином устремлении, которое роднило наших людей в те годы с американцами. О страшных лишениях, об огромных потерях мы помним и будем помнить всегда", — подчеркнула она.

Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльбы 25 апреля 1945 года.

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