США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе
Захарова: США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе
© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США согласовали посольству России в Вашингтоне акцию на Арлингтонском кладбище в годовщину Встречи на Эльбе в 1945 году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Отрадно, что восстанавливаются определенные добрые традиции. Нынешние американские власти согласовали посольству России в Вашингтоне памятную церемонию 25 апреля в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище. В контексте празднования 80-летия Победы совместно с американскими ветеранами также прорабатываются и другие акции", — уточнила она на брифинге.
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Москва видит в этом позитивное отличие от администрации Джо Байдена, которая в течение последних трех лет вводила ничем не мотивированные запреты на подобные контакты и торжественные мероприятия, отметила дипломат.
"Дух Эльбы. Ведь это же теперь уже не просто выражение, это практически имя собственное. Это наглядный пример того, как Россия и Соединенные Штаты могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, во имя общей благородной цели", — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что помнить об уроках прошлого особенно актуально сейчас, когда некоторые страны Запада пытаются переписать историю и итоги Второй мировой войны.
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"Уверяю вас, перечеркнуть подвиг советского воина-освободителя невозможно. Не забываем мы и о едином устремлении, которое роднило наших людей в те годы с американцами. О страшных лишениях, об огромных потерях мы помним и будем помнить всегда", — подчеркнула она.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльбы 25 апреля 1945 года.
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