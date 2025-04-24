https://ria.ru/20250424/posolstvo-2013157904.html

США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе

США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе - РИА Новости, 24.04.2025

США согласовали посольству России акцию в годовщину Встречи на Эльбе

США согласовали посольству России в Вашингтоне акцию на Арлингтонском кладбище в годовщину Встречи на Эльбе в 1945 году, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:33:00+03:00

2025-04-24T12:33:00+03:00

2025-04-24T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США согласовали посольству России в Вашингтоне акцию на Арлингтонском кладбище в годовщину Встречи на Эльбе в 1945 году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Отрадно, что восстанавливаются определенные добрые традиции. Нынешние американские власти согласовали посольству России в Вашингтоне памятную церемонию 25 апреля в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище. В контексте празднования 80-летия Победы совместно с американскими ветеранами также прорабатываются и другие акции", — уточнила она на брифинге.Москва видит в этом позитивное отличие от администрации Джо Байдена, которая в течение последних трех лет вводила ничем не мотивированные запреты на подобные контакты и торжественные мероприятия, отметила дипломат."Дух Эльбы. Ведь это же теперь уже не просто выражение, это практически имя собственное. Это наглядный пример того, как Россия и Соединенные Штаты могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, во имя общей благородной цели", — сказала Захарова.Дипломат добавила, что помнить об уроках прошлого особенно актуально сейчас, когда некоторые страны Запада пытаются переписать историю и итоги Второй мировой войны. "Уверяю вас, перечеркнуть подвиг советского воина-освободителя невозможно. Не забываем мы и о едином устремлении, которое роднило наших людей в те годы с американцами. О страшных лишениях, об огромных потерях мы помним и будем помнить всегда", — подчеркнула она.

https://ria.ru/20250228/peskov-2002187554.html

https://ria.ru/20250423/posolstvo-2012867137.html

https://ria.ru/20250423/diktant-2012901612.html

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россия, вашингтон (штат), сша, мария захарова, джо байден, в мире