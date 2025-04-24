Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/posobija-2013132257.html
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля - РИА Новости, 24.04.2025
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля
Семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками, сообщил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:02:00+03:00
2025-04-24T11:02:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "До конца апреля семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут увидеть поступления раньше привычного срока. Это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, Социальный фонд России заранее перечисляет средства", - сказал Говырин. Депутат отметил, что речь идёт о пособиях за апрель: едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, ежемесячной поддержке неработающих родителей с детьми до 1,5 лет, а также пособиях на первого ребёнка до 3 лет и для семей военнослужащих. "Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля

Говырин: выплаты на детские пособия на банковские счета начнутся до конца апреля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"До конца апреля семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут увидеть поступления раньше привычного срока. Это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, Социальный фонд России заранее перечисляет средства", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что речь идёт о пособиях за апрель: едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, ежемесячной поддержке неработающих родителей с детьми до 1,5 лет, а также пособиях на первого ребёнка до 3 лет и для семей военнослужащих.
"Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных", - подчеркнул он.
Рубли - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсию с 1 мая
17 апреля, 03:15
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала