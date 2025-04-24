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В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля - РИА Новости, 24.04.2025
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля
Семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками, сообщил... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:02:00+03:00
2025-04-24T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "До конца апреля семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут увидеть поступления раньше привычного срока. Это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, Социальный фонд России заранее перечисляет средства", - сказал Говырин. Депутат отметил, что речь идёт о пособиях за апрель: едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, ежемесячной поддержке неработающих родителей с детьми до 1,5 лет, а также пособиях на первого ребёнка до 3 лет и для семей военнослужащих. "Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html
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общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля
Говырин: выплаты на детские пособия на банковские счета начнутся до конца апреля
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно до конца апреля в связи с грядущими майскими праздниками, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"До конца апреля семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут увидеть поступления раньше привычного срока. Это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, Социальный фонд России
заранее перечисляет средства", - сказал Говырин
.
Депутат отметил, что речь идёт о пособиях за апрель: едином пособии на детей до 17 лет, выплатах по беременности, ежемесячной поддержке неработающих родителей с детьми до 1,5 лет, а также пособиях на первого ребёнка до 3 лет и для семей военнослужащих.
"Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных", - подчеркнул он.