https://ria.ru/20250424/port-2013281323.html
Костромской речной порт в 2024 году увеличил объемы принимаемых грузов
Костромской речной порт в 2024 году увеличил объемы принимаемых грузов - РИА Новости, 24.04.2025
Костромской речной порт в 2024 году увеличил объемы принимаемых грузов
Костромской речной порт в 2024 году увеличил грузооборот на 41%, прибыль выросла на 60%, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:05:00+03:00
2025-04-24T20:05:00+03:00
2025-04-24T20:05:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 24 апр – РИА Новости. Костромской речной порт в 2024 году увеличил грузооборот на 41%, прибыль выросла на 60%, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. Об итогах работы Костромского речного порта губернатору Сергею Ситникову доложили на ежедневном оперативном совещании. На совещании отмечалось, что грузовой порт в Костроме не осуществлял системную работу по отправке грузов около 20 лет. Большая часть важных объектов предприятия ранее была передана в частные руки, часть находилась в федеральной собственности. Неоднократные попытки возродить предприятие оказывались безуспешными. Добиться передачи имущества региону удалось в 2019 году после обращения губернатора в Росимущество. "В настоящее время порт является акционерным обществом, у региона сохранен блокирующий пакет акций. В результате удалось восстановить инфраструктуру и возобновить работу порта", - говорится в сообщении. На территории порта устроены открытые грузовые площадки для размещения сыпучих грузов, оборудована автомобильная весовая, приобретена необходимая погрузочная техника. Сегодня Костромской порт в основном занимается поставками стройматериалов для дорожной отрасли. Доставка материалов речным путем дешевле примерно на 20%, отмечалось на совещании. "В результате второй год порт работает с прибылью. По данным генерального директора Дмитрия Урядникова, за навигацию 2024 года порт принял 61 судно, что на 30% больше предыдущего года. Грузооборот вырос на 41%. Осуществлена перевалка 186 тысяч тонн грузов", - говорится в сообщении. По данным обладминистрации, выручка предприятия в сравнении с прошлым годом выросла почти на 53%. Прибыль составила более 16 миллионов рублей. Это на 60% выше показателя 2023 года. Средства направляются на дальнейшее развитие материально-технической базы, доложили губернатору. Сегодня предприятие продолжает благоустройство территорий для увеличения грузооборота. В этом году в порту запланировано бетонирование еще одной площадки, а также восстановление подкрановых путей.
https://ria.ru/20250417/podderzhka-2011906183.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Костромской речной порт в 2024 году увеличил объемы принимаемых грузов
Грузооборот Костромского речного порта в 2024 году увеличился на 41%
КОСТРОМА, 24 апр – РИА Новости. Костромской речной порт в 2024 году увеличил грузооборот на 41%, прибыль выросла на 60%, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.
Об итогах работы Костромского речного порта губернатору Сергею Ситникову доложили на ежедневном оперативном совещании.
На совещании отмечалось, что грузовой порт в Костроме не осуществлял системную работу по отправке грузов около 20 лет. Большая часть важных объектов предприятия ранее была передана в частные руки, часть находилась в федеральной собственности. Неоднократные попытки возродить предприятие оказывались безуспешными. Добиться передачи имущества региону удалось в 2019 году после обращения губернатора в Росимущество.
"В настоящее время порт является акционерным обществом, у региона сохранен блокирующий пакет акций. В результате удалось восстановить инфраструктуру и возобновить работу порта", - говорится в сообщении.
На территории порта устроены открытые грузовые площадки для размещения сыпучих грузов, оборудована автомобильная весовая, приобретена необходимая погрузочная техника. Сегодня Костромской порт в основном занимается поставками стройматериалов для дорожной отрасли. Доставка материалов речным путем дешевле примерно на 20%, отмечалось на совещании.
"В результате второй год порт работает с прибылью. По данным генерального директора Дмитрия Урядникова, за навигацию 2024 года порт принял 61 судно, что на 30% больше предыдущего года. Грузооборот вырос на 41%. Осуществлена перевалка 186 тысяч тонн грузов", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, выручка предприятия в сравнении с прошлым годом выросла почти на 53%. Прибыль составила более 16 миллионов рублей. Это на 60% выше показателя 2023 года.
Средства направляются на дальнейшее развитие материально-технической базы, доложили губернатору. Сегодня предприятие продолжает благоустройство территорий для увеличения грузооборота. В этом году в порту запланировано бетонирование еще одной площадки, а также восстановление подкрановых путей.