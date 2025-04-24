https://ria.ru/20250424/polischuk-2013168782.html

Любовь Полищук: как красота погубила актрису

Любовь Полищук: как красота погубила актрису - РИА Новости, 24.04.2025

Любовь Полищук: как красота погубила актрису

Любовь Полищук – одна из самых ярких и талантливых актрис советского и российского кино. Ее красота, обаяние и харизма покоряли зрителей, но именно внешность... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:40:00+03:00

2025-04-24T13:40:00+03:00

2025-04-24T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Любовь Полищук – одна из самых ярких и талантливых актрис советского и российского кино. Ее красота, обаяние и харизма покоряли зрителей, но именно внешность сыграла роковую роль в ее судьбе.До последнего она скрывала ото всех страшный диагноз – саркому позвоночника. Однако некоторые считают, что не только болезнь погубила актрису, но и ее одержимость своим внешним видом. Что на самом деле случилось?Детство и юность актрисыС ранних лет Любовь Полищук выделялась, яркая, артистичная, с колоритной внешностью и голубыми глазами. Любовь с детства знала, что станет актрисой. При этом семья жила бедно. Будущая звезда выросла в бараке среди заключенных и пьяниц.В театральный ВУЗ Полищук не успела подать документы, вместо этого поступила в эстрадное училище родного Омска. С первым мужем отношения не сложились, он мерк на фоне уверенной и харизматичной Любы. Тогда было принято решение развестись, а девушка уехала в Москву.Боли в позвоночнике на всю жизнь или выдумка СМИПосле переезда карьера актрисы пошла в гору. Ее самыми крупными работами станут роли в фильмах "Ширли-мырли" и "Интердевочка". Позже она снимется в сериале "Моя прекрасная няня".Однако свою первую роль она сыграла в кинокартине "Двенадцать стульев". Любовь должна была танцевать страстное танго с актером Андреем Мироновым. Актер по сюжету выбивал головой Любы стеклянную витрину, а потом и вовсе небрежно стряхивал на пол. Съемка танца далась актрисе нелегко и удалась лишь с 14 дубля.Были слухи, что во время съемок актриса серьезно травмировала спину, после чего она испытывала боли всю жизнь. Однако сама актриса позже опровергла эту историю, назвав ее вымыслом.Комплексы и погоня за красотойВторой брак Полищук многие считают мезальянсом. Люба из простого народа, провинциалка, а ее супруг художник Сергей Цигаль из влиятельной столичной семьи. Сама Любовь отмечала, что их брак существовал, потому что Сергей обладал ангельским терпением. Казалось бы, актриса была счастлива. У нее любящая семья, успешная карьера, но было то, что отравляло актрисе жизнь. Ее внешность. Если для многих Любовь Полищук была эталоном красоты, то себя таковой она не считала.Первые комплексы начались в детстве. Полищук часто говорила, что была гадким утенком, некрасивой, кривой, нескладной и с жидкими волосами. К тому же у нее были проблемы с дикцией.Когда Любовь попытает свое счастье в кинематографе, она услышит от чиновников Госкино, что у нее "несоветское" лицо, а значит на главные роли ее брать не следует. Для начинающей актрисы эти слова стали ударом. Однако это не помешало ей сделать успешную карьеру.Свою первую пластическую операцию Полищук сделала в начале 1990-х. Кроме того, врачи кололи Любе инъекции, так называемые "уколы красоты". Говорили, что ей делали инъекции стволовых клеток, но что конкретно вводили в лицо актрисы — неизвестно. Медицинская тайна.Медсестра из клиники говорила, что после этих уколов лицо Полищук преображалось буквально на глазах, оно как будто начинало светиться молодостью и свежестью. Процедуры были очень дорогостоящими. При этом близкие уверены, что именно они стоили актрисе жизни. Подобные инъекции делали Наталье Гундаревой, Анне Самохиной — эти актрисы тоже рано покинули мир в погоне за красотой.В последний год жизни Полищук перенесла несколько тяжелейших операций. У неё были ужасные боли в спине. Часть позвоночника пришлось удалить, но жуткая боль вновь настигла актрису.Она решила обратиться за помощью в израильскую клинику. Актриса отправилась в Тель-Авив, но там ей поставили страшный диагноз — саркома. После этого Полищук вернулась в Москву и вернулась к работе в сериале "Моя прекрасная няня".За три недели до смерти, Полищук покинула больницу. Она хотела умереть дома, осознавая, что ей ничего больше не поможет. Любовь умерла 28 ноября 2006 года от саркомы позвоночника.Любовь Полищук запомнилась зрителям как блистательная актриса, но ее судьба – печальный пример того, как стремление к совершенству может обернуться трагедией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, омск, тель-авив, андрей миронов