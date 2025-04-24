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Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2025
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Липецкая область
 
14:43 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/polikliniki-2013200597.html
Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области
Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2025
Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области
Две поликлиники Липецкой районной больницы открылись после капремонта в селе Боринское и микрорайоне Сырский города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:43:00+03:00
2025-04-24T14:43:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Две поликлиники Липецкой районной больницы открылись после капремонта в селе Боринское и микрорайоне Сырский города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, медучреждения начали работу в обновленном формате, ориентированном на комфорт пациентов, оперативность и эффективность оказания медицинской помощи. Артамонов отметил, что в обеих поликлиниках сделали открытые регистратуры с электронной картотекой. Создали просторные зоны ожидания с удобными диванам, оптимизировали маршруты передвижения по зданиям, а также закупили новое оборудование. "Помню, как перед ремонтом люди жаловались на очереди в регистратурах, неуютные зоны ожидания перед кабинетами, старое оборудование. Все мы приняли к сведению, из всего сделали выводы, и все переделали. В первую очередь, конечно, заменили коммуникации, окна, двери, проводку, полы, утеплили фасады. Но мы не просто отремонтировали стены – мы изменили сам подход к организации медицинской помощи. Теперь важно, чтобы каждый пациент чувствовал заботу и получал лечение в комфортных условиях", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области

Две поликлиники капитально отремонтировали в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиПоликлиника в Липецкой области после капремонта
Поликлиника в Липецкой области после капремонта - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Поликлиника в Липецкой области после капремонта
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ЛИПЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Две поликлиники Липецкой районной больницы открылись после капремонта в селе Боринское и микрорайоне Сырский города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, медучреждения начали работу в обновленном формате, ориентированном на комфорт пациентов, оперативность и эффективность оказания медицинской помощи.
Артамонов отметил, что в обеих поликлиниках сделали открытые регистратуры с электронной картотекой. Создали просторные зоны ожидания с удобными диванам, оптимизировали маршруты передвижения по зданиям, а также закупили новое оборудование.
"Помню, как перед ремонтом люди жаловались на очереди в регистратурах, неуютные зоны ожидания перед кабинетами, старое оборудование. Все мы приняли к сведению, из всего сделали выводы, и все переделали. В первую очередь, конечно, заменили коммуникации, окна, двери, проводку, полы, утеплили фасады. Но мы не просто отремонтировали стены – мы изменили сам подход к организации медицинской помощи. Теперь важно, чтобы каждый пациент чувствовал заботу и получал лечение в комфортных условиях", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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