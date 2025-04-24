https://ria.ru/20250424/polikliniki-2013200597.html

Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области

Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области - РИА Новости, 24.04.2025

Две поликлиники после капремонта открыли в Липецкой области

Две поликлиники Липецкой районной больницы открылись после капремонта в селе Боринское и микрорайоне Сырский города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:43:00+03:00

2025-04-24T14:43:00+03:00

2025-04-24T14:43:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013199773_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_de9e3404ea3b3733ee256c64ce8fd1d8.jpg

ЛИПЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Две поликлиники Липецкой районной больницы открылись после капремонта в селе Боринское и микрорайоне Сырский города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, медучреждения начали работу в обновленном формате, ориентированном на комфорт пациентов, оперативность и эффективность оказания медицинской помощи. Артамонов отметил, что в обеих поликлиниках сделали открытые регистратуры с электронной картотекой. Создали просторные зоны ожидания с удобными диванам, оптимизировали маршруты передвижения по зданиям, а также закупили новое оборудование. "Помню, как перед ремонтом люди жаловались на очереди в регистратурах, неуютные зоны ожидания перед кабинетами, старое оборудование. Все мы приняли к сведению, из всего сделали выводы, и все переделали. В первую очередь, конечно, заменили коммуникации, окна, двери, проводку, полы, утеплили фасады. Но мы не просто отремонтировали стены – мы изменили сам подход к организации медицинской помощи. Теперь важно, чтобы каждый пациент чувствовал заботу и получал лечение в комфортных условиях", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250423/forum-2012901360.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов