https://ria.ru/20250424/pokhorony-2013212867.html
После похорон папы Франциска его гробница будет открыта для посещения
После похорон папы Франциска его гробница будет открыта для посещения - РИА Новости, 24.04.2025
После похорон папы Франциска его гробница будет открыта для посещения
После похорон папы Франциска, которые пройдут в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, его гробница будет открыта для посещения с воскресенья, заявил журналистам РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:44:00+03:00
2025-04-24T15:44:00+03:00
2025-04-24T15:44:00+03:00
религия
ватикан
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 24 апр - РИА Новости. После похорон папы Франциска, которые пройдут в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, его гробница будет открыта для посещения с воскресенья, заявил журналистам на брифинге глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. "С утра воскресенья", - сказал он на соответствующий вопрос. Бруни также рассказал, что ватиканский портал Vatican Media будет вести трансляцию проезда кортежа с гробом усопшего понтифика от ватиканской базилики Святого Петра через центр Рима. "Кортеж будет двигаться со скоростью пешехода, чтобы дать возможность всем попрощаться", - сказал представитель Ватикана. По прибытии катафалка в базилику Санта-Мария-Маджоре трансляция будет прервана. "Погребение остается частным мероприятием", - заявил Бруни.
https://ria.ru/20250423/rossija-2012929205.html
https://ria.ru/20250421/vatikan-2012495713.html
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ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, Ватикан, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
После похорон папы Франциска его гробница будет открыта для посещения
После похорон папы Франциска его гробницу откроют для посещения с воскресенья