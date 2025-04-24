https://ria.ru/20250424/pokhorony-2013212867.html

После похорон папы Франциска его гробница будет открыта для посещения

После похорон папы Франциска его гробница будет открыта для посещения - РИА Новости, 24.04.2025

После похорон папы Франциска его гробница будет открыта для посещения

После похорон папы Франциска, которые пройдут в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, его гробница будет открыта для посещения с воскресенья, заявил журналистам РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:44:00+03:00

2025-04-24T15:44:00+03:00

2025-04-24T15:44:00+03:00

религия

ватикан

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 24 апр - РИА Новости. После похорон папы Франциска, которые пройдут в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, его гробница будет открыта для посещения с воскресенья, заявил журналистам на брифинге глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. "С утра воскресенья", - сказал он на соответствующий вопрос. Бруни также рассказал, что ватиканский портал Vatican Media будет вести трансляцию проезда кортежа с гробом усопшего понтифика от ватиканской базилики Святого Петра через центр Рима. "Кортеж будет двигаться со скоростью пешехода, чтобы дать возможность всем попрощаться", - сказал представитель Ватикана. По прибытии катафалка в базилику Санта-Мария-Маджоре трансляция будет прервана. "Погребение остается частным мероприятием", - заявил Бруни.

https://ria.ru/20250423/rossija-2012929205.html

https://ria.ru/20250421/vatikan-2012495713.html

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ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск