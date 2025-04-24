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Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:26 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013209584.html
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2025
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья
Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни",... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:26:00+03:00
2025-04-24T15:26:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дороги
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Чтобы повысить безопасность пешеходов, новые тротуары обустроят вдоль порядка 70 участков региональных дорог в 20 округах Подмосковья. А наибольший объем работ реализуют в следующих округах: Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове. К строительным работам приступят при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершат их осенью", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Так, в Серпухове на 19 участках региональных дорог появится 18 километров тротуаров. В Раменском построят 15 тротуаров общей протяженностью более 17 километров. В Коломне, Богородском и Чехове появится больше трех километров новых тротуаров в каждом из округов. Например, в Коломне появится подход к остановке "Осенка" для жителей поселка Индустрия, в Богородском округе работы выполнят на участке Бисеровского шоссе вблизи станции "Купавна", а в Чехове обновят участок Симферопольского шоссе в деревне Углешня. В ведомстве отметили, что программа строительства тротуаров формируется с учетом предложений жителей, Госавтоинспекции Подмосковья, а также администраций городских округов, в том числе в рамках рабочих групп, где анализируют произошедшие ДТП.
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московская область (подмосковье), дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дороги
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья

Свыше 60 км тротуаров построят вдоль региональных дорог Подмосковья за 2025 год

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиОбустройство тротуара в Московской области
Обустройство тротуара в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Обустройство тротуара в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Чтобы повысить безопасность пешеходов, новые тротуары обустроят вдоль порядка 70 участков региональных дорог в 20 округах Подмосковья. А наибольший объем работ реализуют в следующих округах: Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове. К строительным работам приступят при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершат их осенью", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.
Так, в Серпухове на 19 участках региональных дорог появится 18 километров тротуаров. В Раменском построят 15 тротуаров общей протяженностью более 17 километров. В Коломне, Богородском и Чехове появится больше трех километров новых тротуаров в каждом из округов. Например, в Коломне появится подход к остановке "Осенка" для жителей поселка Индустрия, в Богородском округе работы выполнят на участке Бисеровского шоссе вблизи станции "Купавна", а в Чехове обновят участок Симферопольского шоссе в деревне Углешня.
В ведомстве отметили, что программа строительства тротуаров формируется с учетом предложений жителей, Госавтоинспекции Подмосковья, а также администраций городских округов, в том числе в рамках рабочих групп, где анализируют произошедшие ДТП.
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