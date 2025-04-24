https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013209584.html

Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья

Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2025

Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья

Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни",... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:26:00+03:00

2025-04-24T15:26:00+03:00

2025-04-24T15:26:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968797034_0:31:960:571_1920x0_80_0_0_c08f79fb6ad2be1cc08a058dd4664bc0.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Чтобы повысить безопасность пешеходов, новые тротуары обустроят вдоль порядка 70 участков региональных дорог в 20 округах Подмосковья. А наибольший объем работ реализуют в следующих округах: Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове. К строительным работам приступят при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершат их осенью", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Так, в Серпухове на 19 участках региональных дорог появится 18 километров тротуаров. В Раменском построят 15 тротуаров общей протяженностью более 17 километров. В Коломне, Богородском и Чехове появится больше трех километров новых тротуаров в каждом из округов. Например, в Коломне появится подход к остановке "Осенка" для жителей поселка Индустрия, в Богородском округе работы выполнят на участке Бисеровского шоссе вблизи станции "Купавна", а в Чехове обновят участок Симферопольского шоссе в деревне Углешня. В ведомстве отметили, что программа строительства тротуаров формируется с учетом предложений жителей, Госавтоинспекции Подмосковья, а также администраций городских округов, в том числе в рамках рабочих групп, где анализируют произошедшие ДТП.

https://ria.ru/20250424/dnr-2013206858.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дороги