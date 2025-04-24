https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013209584.html
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2025
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья
Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни",... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T15:26:00+03:00
2025-04-24T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Чтобы повысить безопасность пешеходов, новые тротуары обустроят вдоль порядка 70 участков региональных дорог в 20 округах Подмосковья. А наибольший объем работ реализуют в следующих округах: Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове. К строительным работам приступят при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершат их осенью", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Так, в Серпухове на 19 участках региональных дорог появится 18 километров тротуаров. В Раменском построят 15 тротуаров общей протяженностью более 17 километров. В Коломне, Богородском и Чехове появится больше трех километров новых тротуаров в каждом из округов. Например, в Коломне появится подход к остановке "Осенка" для жителей поселка Индустрия, в Богородском округе работы выполнят на участке Бисеровского шоссе вблизи станции "Купавна", а в Чехове обновят участок Симферопольского шоссе в деревне Углешня. В ведомстве отметили, что программа строительства тротуаров формируется с учетом предложений жителей, Госавтоинспекции Подмосковья, а также администраций городских округов, в том числе в рамках рабочих групп, где анализируют произошедшие ДТП.
https://ria.ru/20250424/dnr-2013206858.html
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московская область (подмосковье), дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дороги
Более 60 километров тротуаров построят вдоль регдорог Подмосковья
Свыше 60 км тротуаров построят вдоль региональных дорог Подмосковья за 2025 год
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог в Подмосковье планируют построить в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Чтобы повысить безопасность пешеходов, новые тротуары обустроят вдоль порядка 70 участков региональных дорог в 20 округах Подмосковья. А наибольший объем работ реализуют в следующих округах: Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове. К строительным работам приступят при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период и завершат их осенью", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.
Так, в Серпухове на 19 участках региональных дорог появится 18 километров тротуаров. В Раменском построят 15 тротуаров общей протяженностью более 17 километров. В Коломне, Богородском и Чехове появится больше трех километров новых тротуаров в каждом из округов. Например, в Коломне появится подход к остановке "Осенка" для жителей поселка Индустрия, в Богородском округе работы выполнят на участке Бисеровского шоссе вблизи станции "Купавна", а в Чехове обновят участок Симферопольского шоссе в деревне Углешня.
В ведомстве отметили, что программа строительства тротуаров формируется с учетом предложений жителей, Госавтоинспекции Подмосковья, а также администраций городских округов, в том числе в рамках рабочих групп, где анализируют произошедшие ДТП.