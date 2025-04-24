https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013178623.html

В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы

В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025

В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы

Компания "Мострансавто" совместно с Минтрансом Подмосковья выпустили тематическую коллекцию транспортных карт "Стрелка" в преддверии празднования 80-летия... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:37:00+03:00

2025-04-24T13:37:00+03:00

2025-04-24T13:37:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

министерство транспорта рф (минтранс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013179332_39:398:1222:1064_1920x0_80_0_0_29167a2abf61f22770ab42dd5aee5c36.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Компания "Мострансавто" совместно с Минтрансом Подмосковья выпустили тематическую коллекцию транспортных карт "Стрелка" в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Тираж лимитированной серии — 19,5 тысячи экземпляров, карты выпущены в 39 дизайн-макетах, подготовленных министерством информации и молодежной политики Московской области, на них изображены памятники Великой Отечественной войны, расположенные в различных городах региона. Приобрести данные транспортной карты можно будет с 28 апреля в кассах некоторых автовокзалов и автостанций "Мострансавто", а также в кассах АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации. Пассажиры "Мострансавто" могут воспользоваться транспортными картами "Стрелка" для оплаты проезда на городских, пригородных и междугородных маршрутах организации.

https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html

https://ria.ru/20250422/biblionoch-2012814829.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мострансавто, министерство транспорта рф (минтранс россии)