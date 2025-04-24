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В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:37 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013178623.html
В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы
В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы - РИА Новости, 24.04.2025
В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы
Компания "Мострансавто" совместно с Минтрансом Подмосковья выпустили тематическую коллекцию транспортных карт "Стрелка" в преддверии празднования 80-летия... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:37:00+03:00
2025-04-24T13:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Компания "Мострансавто" совместно с Минтрансом Подмосковья выпустили тематическую коллекцию транспортных карт "Стрелка" в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Тираж лимитированной серии — 19,5 тысячи экземпляров, карты выпущены в 39 дизайн-макетах, подготовленных министерством информации и молодежной политики Московской области, на них изображены памятники Великой Отечественной войны, расположенные в различных городах региона. Приобрести данные транспортной карты можно будет с 28 апреля в кассах некоторых автовокзалов и автостанций "Мострансавто", а также в кассах АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации. Пассажиры "Мострансавто" могут воспользоваться транспортными картами "Стрелка" для оплаты проезда на городских, пригородных и междугородных маршрутах организации.
https://ria.ru/20250423/podmoskove-2012970411.html
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московская область (подмосковье), мострансавто, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы

Транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы выпустили в Московской области

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы
В Подмосковье выпустили транспортные карты с дизайном к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Компания "Мострансавто" совместно с Минтрансом Подмосковья выпустили тематическую коллекцию транспортных карт "Стрелка" в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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Тираж лимитированной серии — 19,5 тысячи экземпляров, карты выпущены в 39 дизайн-макетах, подготовленных министерством информации и молодежной политики Московской области, на них изображены памятники Великой Отечественной войны, расположенные в различных городах региона.
Приобрести данные транспортной карты можно будет с 28 апреля в кассах некоторых автовокзалов и автостанций "Мострансавто", а также в кассах АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации.
Пассажиры "Мострансавто" могут воспользоваться транспортными картами "Стрелка" для оплаты проезда на городских, пригородных и междугородных маршрутах организации.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МострансавтоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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