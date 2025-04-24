Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:10 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013171240.html
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля - РИА Новости, 24.04.2025
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:10:00+03:00
2025-04-24T13:10:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
онкология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738185292_0:225:2975:1898_1920x0_80_0_0_42cef957c17ca9bbe36f21999e40ec5f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который пройдет 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ходе обследования женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. "В конце каждого месяца жители Московской области могут бесплатно, быстро и без очереди пройти онкодиагностику. Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина. Он отметил, что порядка 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в рамках дней открытых дверей в ЦАОПах региона с начала года. Принять участие в мероприятии смогут жители региона старше 18 лет. День открытых дверей пройдет 26 апреля с 09.00 до 14.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).
https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012138849.html
https://ria.ru/20250423/rentgen-2012975428.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738185292_523:259:2909:2048_1920x0_80_0_0_7b7c0bfdce7ad7341a4a0a5ec0fe7f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Онкология
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля

Жители Подмосковья смогут бесплатно провериться на онкозаболевания 26 апреля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который пройдет 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Более 34 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
18 апреля, 17:27
"В конце каждого месяца жители Московской области могут бесплатно, быстро и без очереди пройти онкодиагностику. Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Он отметил, что порядка 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в рамках дней открытых дверей в ЦАОПах региона с начала года.
Принять участие в мероприятии смогут жители региона старше 18 лет. День открытых дверей пройдет 26 апреля с 09.00 до 14.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).
Рентген-аппарат в областной клинической больнице округа Ступино - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Московская область приобрела 21 рентген-аппарат для больниц с начала года
Вчера, 15:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Онкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала