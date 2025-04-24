https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013171240.html

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля - РИА Новости, 24.04.2025

Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:10:00+03:00

2025-04-24T13:10:00+03:00

2025-04-24T13:10:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

онкология

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который пройдет 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ходе обследования женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. "В конце каждого месяца жители Московской области могут бесплатно, быстро и без очереди пройти онкодиагностику. Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина. Он отметил, что порядка 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в рамках дней открытых дверей в ЦАОПах региона с начала года. Принять участие в мероприятии смогут жители региона старше 18 лет. День открытых дверей пройдет 26 апреля с 09.00 до 14.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).

https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012138849.html

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московская область (подмосковье), онкология