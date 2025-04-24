https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013171240.html
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля - РИА Новости, 24.04.2025
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:10:00+03:00
2025-04-24T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который пройдет 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ходе обследования женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. "В конце каждого месяца жители Московской области могут бесплатно, быстро и без очереди пройти онкодиагностику. Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина. Он отметил, что порядка 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в рамках дней открытых дверей в ЦАОПах региона с начала года. Принять участие в мероприятии смогут жители региона старше 18 лет. День открытых дверей пройдет 26 апреля с 09.00 до 14.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).
https://ria.ru/20250418/podmoskove-2012138849.html
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московская область (подмосковье), онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Онкология
Жители Подмосковья смогут провериться на рак бесплатно 26 апреля
Жители Подмосковья смогут бесплатно провериться на онкозаболевания 26 апреля
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона (ЦАОП) в рамках дня открытых дверей, который пройдет 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.
"В конце каждого месяца жители Московской области могут бесплатно, быстро и без очереди пройти онкодиагностику. Не забывайте, что успех лечения и сохранения качества жизни напрямую зависит от стадии, на которой выявляется онкологическое заболевание", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Он отметил, что порядка 3,5 тысячи человек проверили свое здоровье в рамках дней открытых дверей в ЦАОПах региона с начала года.
Принять участие в мероприятии смогут жители региона старше 18 лет. День открытых дверей пройдет 26 апреля с 09.00 до 14.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).