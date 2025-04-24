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Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве

Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве - РИА Новости, 28.04.2025

Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве

Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-24T15:04:00+03:00

2025-04-24T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На берегу Пионерского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького создали зону пляжного отдыха. Уже в этом сезоне здесь можно будет купаться и принимать солнечные ванны", - говорится в сообщении на сайте. На сайте также отмечается, что специалисты оборудовали систему очистки воды, а вокруг пруда установили лежаки и шезлонги.

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