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Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве - РИА Новости, 28.04.2025
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15:04 24.04.2025 (обновлено: 15:04 28.04.2025)
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Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве
Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве - РИА Новости, 28.04.2025
Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве
Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-24T15:04:00+03:00
2025-04-28T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На берегу Пионерского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького создали зону пляжного отдыха. Уже в этом сезоне здесь можно будет купаться и принимать солнечные ванны", - говорится в сообщении на сайте. На сайте также отмечается, что специалисты оборудовали систему очистки воды, а вокруг пруда установили лежаки и шезлонги.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в Москве

В Москве на Пионерском пруду в парке Горького построена зона пляжного отдыха

© Комплекс городского хозяйства МосквыПионерский пруд
Пионерский пруд - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Пионерский пруд. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зону пляжного отдыха создали на Пионерском пруду в парке Горького в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На берегу Пионерского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького создали зону пляжного отдыха. Уже в этом сезоне здесь можно будет купаться и принимать солнечные ванны", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте также отмечается, что специалисты оборудовали систему очистки воды, а вокруг пруда установили лежаки и шезлонги.
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