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Кардинал призвал не руководствоваться идеологией в выборе папы римского - РИА Новости, 24.04.2025
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Религия
 
22:03 24.04.2025 (обновлено: 23:00 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/papa-2013290978.html
Кардинал призвал не руководствоваться идеологией в выборе папы римского
Кардинал призвал не руководствоваться идеологией в выборе папы римского - РИА Новости, 24.04.2025
Кардинал призвал не руководствоваться идеологией в выборе папы римского
Решение конклава по будущему лидеру католической церкви не должно быть идеологическим или принятым под давлением, заявил РИА Новости уругвайский кардинал... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:03:00+03:00
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умер папа римский франциск
в мире
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уругвай
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МОНТЕВИДЕО, 24 апр - РИА Новости. Решение конклава по будущему лидеру католической церкви не должно быть идеологическим или принятым под давлением, заявил РИА Новости уругвайский кардинал Даниэль Стурла, который будет участвовать в выборах нового папы Римского. По его словам, выборы понтифика подразумевают "сильное чувство ответственности, чтобы найти подходящего человека и не руководствоваться давлением или идеологическими соображениями". "Голосование на конклаве - это акт веры", - подчеркнул кардинал . На вопрос о том, какой руководитель необходим Католической церкви сегодня, Стурла ответил, что, "хотя это может показаться очевидным, главным приоритетом является папа, обладающий великой верой и утверждающий своих братьев и сестер в вере Церкви, поскольку именно эту роль Иисус доверил Петру (одному из двенадцати апостолов, которого католики считают первым папой Римским - ред)". По мнению Стурлы, лидер Католической церкви должен обладать большой способностью к диалогу с разными культурами и народами и быть человеком, ведущим святой образ жизни. Он должен быть "центром единства, человеком, на которого все смотрят как на того, кто действительно может сказать слово и направить церковь", считает кардинал. "На разных континентах есть очень интересные личности", - отметил архиепископ, отвечая на вопрос о возможном новом папе. Стурла добавил, что новый глава Католической церкви должен быть "строителем мира".
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умер папа римский франциск, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, уругвай
Умер папа римский Франциск, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Уругвай, Религия
Кардинал призвал не руководствоваться идеологией в выборе папы римского

Кардинал Стурла: конклав в выборе папы римского должен руководствоваться верой

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди на площади ждут, когда гроб с телом папы римского Франциска понесут в собор Святого Петра в Ватикане
Люди на площади ждут, когда гроб с телом папы римского Франциска понесут в собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди на площади ждут, когда гроб с телом папы римского Франциска понесут в собор Святого Петра в Ватикане . Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 24 апр - РИА Новости. Решение конклава по будущему лидеру католической церкви не должно быть идеологическим или принятым под давлением, заявил РИА Новости уругвайский кардинал Даниэль Стурла, который будет участвовать в выборах нового папы Римского.
По его словам, выборы понтифика подразумевают "сильное чувство ответственности, чтобы найти подходящего человека и не руководствоваться давлением или идеологическими соображениями".
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"Голосование на конклаве - это акт веры", - подчеркнул кардинал .
На вопрос о том, какой руководитель необходим Католической церкви сегодня, Стурла ответил, что, "хотя это может показаться очевидным, главным приоритетом является папа, обладающий великой верой и утверждающий своих братьев и сестер в вере Церкви, поскольку именно эту роль Иисус доверил Петру (одному из двенадцати апостолов, которого католики считают первым папой Римским - ред)".
По мнению Стурлы, лидер Католической церкви должен обладать большой способностью к диалогу с разными культурами и народами и быть человеком, ведущим святой образ жизни. Он должен быть "центром единства, человеком, на которого все смотрят как на того, кто действительно может сказать слово и направить церковь", считает кардинал.
"На разных континентах есть очень интересные личности", - отметил архиепископ, отвечая на вопрос о возможном новом папе.
Стурла добавил, что новый глава Католической церкви должен быть "строителем мира".
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