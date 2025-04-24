https://ria.ru/20250424/papa-2013283307.html

Папа Франциск оставил яркий след в истории мира, заявил архиепископ

Папа Франциск оставил яркий след в истории мира, заявил архиепископ - РИА Новости, 24.04.2025

Папа Франциск оставил яркий след в истории мира, заявил архиепископ

Папа Римский Франциск оставил яркий след в истории мира и Церкви, демонстрировал приверженность "диалогу, поддержанию надежды, открыванию путей для мира и... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:23:00+03:00

2025-04-24T20:23:00+03:00

2025-04-24T20:25:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск оставил яркий след в истории мира и Церкви, демонстрировал приверженность "диалогу, поддержанию надежды, открыванию путей для мира и справедливости, а также сотрудничеству в гуманитарных вопросах", заявил апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д'Аниелло, передает корреспондент РИА Новости. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу 26 апреля. Понтифика похоронят согласно его завещанию в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. В четверг архиепископ Д'Аниелло возглавил в московском соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии заупокойную мессу по папе Франциску. Во время богослужения архиепископ обратился к верующим. По его словам, папа Франциск - "человек, пришедший издалека, как он сам сказал, но который за все эти годы стала близким каждому из нас". "Мы собрались, чтобы воздать должное человеку, который в своей простоте оставил яркий след в истории Церкви и мира. С самого начала папа Франциск демонстрировал свою волю к неустанному служению на благо ближнего, таким образом подавая свидетельство своей собственной жизнью - глубинному смыслу евангельского послания", - сказал архиепископ Д'Аниелло. Он отметил, что папа Франциск "разговаривал от сердца к сердцу с каждым мужчиной и каждой женщиной, принося им слова утешения, дружбы", и до последних минут жизни показывал полную самоотдачу в служении Богу, любови к Нему и ближним. "Мы все признаем и ценим неустанную приверженность папы Франциска к диалогу, поддержанию надежды, открыванию путей для мира и справедливости, сотрудничеству в гуманитарных вопросах. Своими словами и молитвами он обнимал весь мир, всегда бывший в его делах и заботах", - заключил апостольский нунций. Ранее в архиепархии Божией Матери в Москве рассказали, что заупокойные мессы по папе Римскому Франциску пройдут 24 апреля в Москве и Санкт-Петербурге в 19.00 по местному времени, в Калининграде - 25 апреля в 19.00 (20.00 мск). Как во вторник сообщила пресс-служба Ватикана, заупокойная месса по папе Франциску пройдет в субботу 26 апреля в 10.00 утра (11.00 мск) перед собором Святого Петра. По окончании богослужения будут совершены похоронные чины, "затем гроб с телом понтифика будет перенесен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения".

https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франциск (хорхе марио бергольо), в мире