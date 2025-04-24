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Овчинский: в Крылатском завершат спорткомплекс-долгострой
Овчинский: в Крылатском завершат спорткомплекс-долгострой - РИА Новости, 24.04.2025
Овчинский: в Крылатском завершат спорткомплекс-долгострой
В районе Крылатское на западе Москвы завершат строительство спорткомплекса-долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:00:00+03:00
2025-04-24T09:00:00+03:00
2025-04-24T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В районе Крылатское на западе Москвы завершат строительство спорткомплекса-долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он напомнил, что строительство спортивного объекта по адресу: улица Осенняя, 25 корпус 8 было приостановлено еще в начале 2000-х."Объект незавершенного строительства взяла в работу оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках работы группы с профильными городскими структурами согласован вопрос дальнейшей реализации проекта", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он уточнил, что завершить работы на объекте площадью почти 367 квадратных метров планируется уже в текущем году.По итогам проведенной с 2011 года работы оперативной группы в столичном комплексе градостроительной политики и строительства удалось решить вопросы по 694 долгостроям, в том числе 205 зданий сданы.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Крылатском завершат спорткомплекс-долгострой
Овчинский: в Крылатском в Москве завершат спорткомплекс-долгострой
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В районе Крылатское на западе Москвы завершат строительство спорткомплекса-долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он напомнил, что строительство спортивного объекта по адресу: улица Осенняя, 25 корпус 8 было приостановлено еще в начале 2000-х.
«
"Объект незавершенного строительства взяла в работу оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках работы группы с профильными городскими структурами согласован вопрос дальнейшей реализации проекта", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он уточнил, что завершить работы на объекте площадью почти 367 квадратных метров планируется уже в текущем году.
По итогам проведенной с 2011 года работы оперативной группы в столичном комплексе градостроительной политики и строительства удалось решить вопросы по 694 долгостроям, в том числе 205 зданий сданы.