https://ria.ru/20250424/ovchinskiy-2013061981.html

Овчинский: в Крылатском завершат спорткомплекс-долгострой

Овчинский: в Крылатском завершат спорткомплекс-долгострой - РИА Новости, 24.04.2025

Овчинский: в Крылатском завершат спорткомплекс-долгострой

В районе Крылатское на западе Москвы завершат строительство спорткомплекса-долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:00:00+03:00

2025-04-24T09:00:00+03:00

2025-04-24T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В районе Крылатское на западе Москвы завершат строительство спорткомплекса-долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он напомнил, что строительство спортивного объекта по адресу: улица Осенняя, 25 корпус 8 было приостановлено еще в начале 2000-х."Объект незавершенного строительства взяла в работу оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках работы группы с профильными городскими структурами согласован вопрос дальнейшей реализации проекта", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он уточнил, что завершить работы на объекте площадью почти 367 квадратных метров планируется уже в текущем году.По итогам проведенной с 2011 года работы оперативной группы в столичном комплексе градостроительной политики и строительства удалось решить вопросы по 694 долгостроям, в том числе 205 зданий сданы.

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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы