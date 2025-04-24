https://ria.ru/20250424/otsenka-2013134707.html

МИД России оценил непризнание Крыма российским со стороны Зеленского

МИД России оценил непризнание Крыма российским со стороны Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025

МИД России оценил непризнание Крыма российским со стороны Зеленского

Слова Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским вновь показали недоговороспособность Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:13:00+03:00

2025-04-24T11:13:00+03:00

2025-04-24T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским вновь показали недоговороспособность Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она указала на то, что Зеленский категорически отказался идти на какие-либо уступки и заявил о юридическом непризнании вхождения Крыма в состав России, изъявив желание вести переговоры лишь о прекращении огня только на собственных условиях."Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами", - сказала Захарова на брифинге.Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, указав на то, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее Зеленский дал интервью газете Wall Street Journal, в котором заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013103418.html

https://ria.ru/20250424/mid-2013135268.html

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