https://ria.ru/20250424/opoveschenie-2013246045.html

Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья

Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2025

Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья

Оповещение о проведении планового технического обслуживания газового оборудования начнет приходить жителям Подмосковья в личный кабинет на регпортале в конце... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:17:00+03:00

2025-04-24T17:17:00+03:00

2025-04-24T17:17:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оповещение о проведении планового технического обслуживания газового оборудования начнет приходить жителям Подмосковья в личный кабинет на регпортале в конце апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области "Первые уведомления будут направлены пользователям регпортала уже в конце апреля. В них будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу. Там же можно будет сразу же дать согласие на получение акта выполненных работ в электронном формате. Для этого нужно заполнить простую онлайн-форму", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области осуществляется раз в год по утвержденному графику. Теперь за месяц до начала работ собственники получат уведомление в своем личном кабинете регионального портала с указанием точной даты и времени обслуживания по их адресу. Куртяник добавила, что благодаря новой функции на регпортале жители заранее узнают о планируемом техобслуживании и смогут спланировать свое время. Также им не нужно будет хранить бумажный акт – он появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проведения работ, никогда не потеряется и всегда будет под рукой. Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в регионе совместно с федеральным правительством.

https://ria.ru/20250424/gaz-2013226570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)