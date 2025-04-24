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Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2025
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Новости Подмосковья
 
17:17 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/opoveschenie-2013246045.html
Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья
Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 24.04.2025
Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья
Оповещение о проведении планового технического обслуживания газового оборудования начнет приходить жителям Подмосковья в личный кабинет на регпортале в конце... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:17:00+03:00
2025-04-24T17:17:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оповещение о проведении планового технического обслуживания газового оборудования начнет приходить жителям Подмосковья в личный кабинет на регпортале в конце апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области "Первые уведомления будут направлены пользователям регпортала уже в конце апреля. В них будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу. Там же можно будет сразу же дать согласие на получение акта выполненных работ в электронном формате. Для этого нужно заполнить простую онлайн-форму", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области осуществляется раз в год по утвержденному графику. Теперь за месяц до начала работ собственники получат уведомление в своем личном кабинете регионального портала с указанием точной даты и времени обслуживания по их адресу. Куртяник добавила, что благодаря новой функции на регпортале жители заранее узнают о планируемом техобслуживании и смогут спланировать свое время. Также им не нужно будет хранить бумажный акт – он появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проведения работ, никогда не потеряется и всегда будет под рукой. Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в регионе совместно с федеральным правительством.
https://ria.ru/20250424/gaz-2013226570.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Оповещение о проверке газа заработает на регпортале Подмосковья

Сообщения о проверке газа будут приходить на регпортал Подмосковья

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Газовая конфорка
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оповещение о проведении планового технического обслуживания газового оборудования начнет приходить жителям Подмосковья в личный кабинет на регпортале в конце апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
"Первые уведомления будут направлены пользователям регпортала уже в конце апреля. В них будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу. Там же можно будет сразу же дать согласие на получение акта выполненных работ в электронном формате. Для этого нужно заполнить простую онлайн-форму", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области осуществляется раз в год по утвержденному графику. Теперь за месяц до начала работ собственники получат уведомление в своем личном кабинете регионального портала с указанием точной даты и времени обслуживания по их адресу.
Куртяник добавила, что благодаря новой функции на регпортале жители заранее узнают о планируемом техобслуживании и смогут спланировать свое время. Также им не нужно будет хранить бумажный акт – он появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проведения работ, никогда не потеряется и всегда будет под рукой.
Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в регионе совместно с федеральным правительством.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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