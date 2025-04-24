https://ria.ru/20250424/opasnost-2013088186.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 24.04.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:23:00+03:00
2025-04-24T06:23:00+03:00
2025-04-24T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. Желтый уровень воздушной опасности был объявлен в регионе в среду в 22.57 мск, она продлилась более семи часов. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
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липецкая область, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
МЧС: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности