https://ria.ru/20250424/opasnost-2013088186.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 24.04.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:23:00+03:00

2025-04-24T06:23:00+03:00

2025-04-24T06:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/81/1533818122_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_79360b2d59752b250251e82c24d34f24.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. Желтый уровень воздушной опасности был объявлен в регионе в среду в 22.57 мск, она продлилась более семи часов. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250424/milyaev-2013079234.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, россия