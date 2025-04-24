https://ria.ru/20250424/opasnost-2013077954.html
В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.04.2025
В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена по всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:43:00+03:00
2025-04-24T02:43:00+03:00
2025-04-24T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена по всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 23.50 мск, она продлилась более двух с половиной часов. "Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/bespilotniki-2013075762.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cb544446b09bc33bc96a3d4f95d0c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Ростовской области отменили опасность атаки беспилотников