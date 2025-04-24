https://ria.ru/20250424/opasnost-2013069127.html
В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности
В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.04.2025
В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:09:00+03:00
2025-04-24T00:09:00+03:00
2025-04-24T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС (Ростовская область): Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250423/rezhim-2013064457.html
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности
МЧС: в Ростовской области объявили режим беспилотной опасности