https://ria.ru/20250424/opasnost-2013069127.html

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.04.2025

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:09:00+03:00

2025-04-24T00:09:00+03:00

2025-04-24T00:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС (Ростовская область): Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250423/rezhim-2013064457.html

ростовская область

россия

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2025

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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)