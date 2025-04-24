https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013088856.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты в 6.00 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:39:00+03:00
2025-04-24T06:39:00+03:00
2025-04-24T06:39:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты в 6.00 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. "В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, летевший в Нижний Новгород.
https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013079640.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты