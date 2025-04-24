https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013079993.html

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.04.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:23:00+03:00

2025-04-24T03:23:00+03:00

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нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Как уточняется, в нижегородском Стригино ограничения на прием и отправку самолетов ввели с 02.50 мск.

https://ria.ru/20250424/ogranicheniya-2013079640.html

нижний новгород

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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации