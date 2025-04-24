https://ria.ru/20250424/ochistka-2013240395.html

Коммунальный флот приступил к работе по очистке Москвы-реки и Яузы

Коммунальный флот приступил к работе по очистке Москвы-реки и Яузы - РИА Новости, 24.04.2025

Коммунальный флот приступил к работе по очистке Москвы-реки и Яузы

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, приступил к дежурству, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:51:00+03:00

2025-04-24T16:51:00+03:00

2025-04-24T16:51:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, приступил к дежурству, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С открытием в столице навигации на дежурство заступили суда коммунального флота - буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и мусоросборщики. В ежедневном режиме они будут заниматься сбором мусора с водной поверхности, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков. Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на судах в осенне-зимний период была проведена тщательная проверка их состояния, выполнено регламентное техническое обслуживание, включающее замену расходных материалов, диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверку топливных систем и рулевых колонок. "Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 600 тонн мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, со дна было извлечено около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.

https://ria.ru/20250212/flot-1998822057.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, петр бирюков