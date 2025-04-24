https://ria.ru/20250424/obstrel-2013070750.html
Украинские войска 8 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 8 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.04.2025
Украинские войска 8 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:42:00+03:00
2025-04-24T00:42:00+03:00
2025-04-24T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении... Всего выпущено 22 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. Сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 8 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 боеприпаса