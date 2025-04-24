https://ria.ru/20250424/novoseltsev-2013135572.html

Новосельцев: в Калужской области реализуются 358 инициативных проектов

Новосельцев: в Калужской области реализуются 358 инициативных проектов - РИА Новости, 24.04.2025

Новосельцев: в Калужской области реализуются 358 инициативных проектов

В Калужской области в 2025 году будет реализовано 358 проектов в рамках инициативного бюджетирования - одного из основных инструментов выполнения наказов... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:18:00+03:00

2025-04-24T11:18:00+03:00

2025-04-24T11:18:00+03:00

калужская область

благоустройство

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Калужской области в 2025 году будет реализовано 358 проектов в рамках инициативного бюджетирования - одного из основных инструментов выполнения наказов избирателей, сообщил председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев на Форуме муниципальных депутатов области. Новосельцев в рамках форума рассказал об итогах реализации "Народной программы 2020-2025" и сборе наказов на 2025-2030 годы. "В 2020 году на старте избирательной кампании мы с губернатором Владиславом Валерьевичем Шапшой решили собрать в одном месте задачи, стоящие перед областью на пятилетку 2020-2025, и сделать их общедоступными. Таким образом, появился сайт er40.ru, где на сегодняшний день размещено порядка 3500 наказов, 90% из них реализовано. В разрезе каждого района можно увидеть, что сделано за четыре с половиной года – с отчетами и фотографиями. Самые важные направления нашей работы, самые важные объекты нашли отражение в Народной программе", - привели слова Новосельцева в пресс-службе Заксобрания. В качестве основных инструментов реализации наказов он назвал программы инициативного бюджетирования, школьных и молодежных инициатив. "Советую всем максимально использовать эти программы в работе. Местные инициативы пользуются большой популярностью. С их помощью можно решить самые насущные проблемы. Школьные инициативы тоже очень положительно воспринимаются. Можно реконструировать школьные музеи, отремонтировать общественные пространства", - пояснил Новосельцев. Он также отметил, что уже начата работа по формированию программы 2025-2030. Сбор наказов уже ведется, в частности, через встречи с избирателями, все данные будут также размещены на сайте.

https://ria.ru/20250423/razvitie-2013000172.html

https://ria.ru/20250422/shapsha-2012823727.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благоустройство