https://ria.ru/20250424/novorozhdennye-2013104396.html

В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы

В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025

В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы

Новорожденных в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово начали выписывать в пилотках и РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:21:00+03:00

2025-04-24T09:21:00+03:00

2025-04-24T09:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

кемерово

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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КЕМЕРОВО, 24 апр – РИА Новости. Новорожденных в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово начали выписывать в пилотках и плащ-палатках, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения. "В ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова появилась добрая и трогательная традиция — выписывать новорождённых не только в нарядных конвертах, но и в миниатюрных пилотках и плащ-палатках, которые с любовью шьют медицинские сестры отделений… Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России — часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы", – говорится в сообщении. Уточняется, что выбор наряда для малыша на выписку - плащ-палатку или классический образ - выбирает мама.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html

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кемерово, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество