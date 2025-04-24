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В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:21 24.04.2025 (обновлено: 09:27 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/novorozhdennye-2013104396.html
В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы
В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025
В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы
Новорожденных в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово начали выписывать в пилотках и РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:21:00+03:00
2025-04-24T09:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
кемерово
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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КЕМЕРОВО, 24 апр – РИА Новости. Новорожденных в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово начали выписывать в пилотках и плащ-палатках, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения. "В ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова появилась добрая и трогательная традиция — выписывать новорождённых не только в нарядных конвертах, но и в миниатюрных пилотках и плащ-палатках, которые с любовью шьют медицинские сестры отделений… Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России — часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы", – говорится в сообщении. Уточняется, что выбор наряда для малыша на выписку - плащ-палатку или классический образ - выбирает мама.
https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html
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кемерово, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Кемерово, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы

Новорожденных в Кемерово к 9 мая начали выписывать в пилотках и плащ-палатках

© Фото : ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. АтамановаНоворожденный в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово
Новорожденный в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова
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КЕМЕРОВО, 24 апр – РИА Новости. Новорожденных в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово начали выписывать в пилотках и плащ-палатках, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.
"В ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова появилась добрая и трогательная традиция — выписывать новорождённых не только в нарядных конвертах, но и в миниатюрных пилотках и плащ-палатках, которые с любовью шьют медицинские сестры отделений… Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России — часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что выбор наряда для малыша на выписку - плащ-палатку или классический образ - выбирает мама.
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