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В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы
В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025
В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы
Новорожденных в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово начали выписывать в пилотках и РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:21:00+03:00
2025-04-24T09:21:00+03:00
2025-04-24T09:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
кемерово
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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КЕМЕРОВО, 24 апр – РИА Новости. Новорожденных в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в детской клинической больнице имени Юрия Атаманова города Кемерово начали выписывать в пилотках и плащ-палатках, сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения. "В ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова появилась добрая и трогательная традиция — выписывать новорождённых не только в нарядных конвертах, но и в миниатюрных пилотках и плащ-палатках, которые с любовью шьют медицинские сестры отделений… Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России — часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы", – говорится в сообщении. Уточняется, что выбор наряда для малыша на выписку - плащ-палатку или классический образ - выбирает мама.
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кемерово, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Кемерово, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В Кемерово новорожденных начали выписывать в пилотках ко Дню Победы
Новорожденных в Кемерово к 9 мая начали выписывать в пилотках и плащ-палатках