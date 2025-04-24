https://ria.ru/20250424/niderlandy-2013143338.html

В Нидерландах зафиксировали рекордное количество антисемитских инцидентов

В Нидерландах зафиксировали рекордное количество антисемитских инцидентов - РИА Новости, 24.04.2025

В Нидерландах зафиксировали рекордное количество антисемитских инцидентов

Число инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма, в Нидерландах в 2024 году достигло рекордного значения, об этом свидетельствуют отчет Центра информации РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:33:00+03:00

2025-04-24T11:33:00+03:00

2025-04-24T11:33:00+03:00

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ГААГА, 24 апр - РИА Новости. Число инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма, в Нидерландах в 2024 году достигло рекордного значения, об этом свидетельствуют отчет Центра информации и документации об Израиле (CIDI). "В 2024 году число антисемитских инцидентов в Нидерландах достигло тревожного рекорда. Опубликованный сегодня отчет CIDI об антисемитских инцидентах показывает, что в прошлом году был зарегистрирован 421 инцидент, что на 11% больше, чем в 2023 году, который и так считался историческим максимумом", - говорится в отчете Центра, распространенном в четверг. Как отмечается, эта цифра стала самым высоким показателем за 40 лет, в течение которых CIDI ведет статистику. Данное значение показывает, что антисемитизм в Нидерландах "растет тревожными темпами". "Для сравнения, в период с 2012 по 2022 год среднее количество зарегистрированных инцидентов составляло 138 в год. За последние два года это число увеличилось на 305%", - сообщается в отчете. Количество жалоб, поданных в CIDI в 2024 году, было значительно больше - около 1700. Центр оценил четверть из них как те инциденты, которые неопровержимо носили антисемитский характер. При этом не учитывались инциденты в соцсетях и ситуации с критикой в адрес Израиля. По данным ведомства, антисемитские выпады особенно участились в общественных местах в Нидерландах - их число выросло на 45%. Количество актов вандализма против еврейских объектов, в том числе исторических, выросло на 44%.

https://ria.ru/20250324/antisemitizm-2006980809.html

https://ria.ru/20250120/antisemit-1994633883.html

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