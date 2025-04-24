https://ria.ru/20250424/neft-2013233404.html

Евросоюз нарастил закупки нефти из России до максимума с октября

Евросоюз нарастил закупки нефти из России до максимума с октября - РИА Новости, 24.04.2025

Евросоюз нарастил закупки нефти из России до максимума с октября

Евросоюз в феврале нарастил закупки нефти из России до максимальных с октября прошлого года 581,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз в феврале нарастил закупки нефти из России до максимальных с октября прошлого года 581,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в конце зимы увеличила экспорт нефти в страны ЕС на 13% по сравнению с показателем месяцем ранее - до 581,2 миллиона евро. Это стало наибольшей стоимостью поставок с октября прошлого года, когда они составляли 686,9 миллиона евро. Главным импортером оставалась Венгрия, которая в феврале увеличила закупки российской нефти на 16,5% по сравнению с январем - до максимальных с июля прошлого года 247,9 миллиона евро. Одновременно импорт Словакии подскочил на пятую часть и составил 206,6 миллиона евро. А вот закупки Чехии, наоборот, сократились за месяц почти на 4% - до 126,7 миллиона евро. В целом ЕС в феврале сократил импорт нефти на 9%, составив 19,6 миллиарда евро. Главным поставщиком были США (3,3 миллиарда евро), Норвегия (2,25 миллиарда) и Казахстан (2,1 миллиарда).

https://ria.ru/20250422/evropa-2012784903.html

https://ria.ru/20250414/europe-2011165226.html

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евросоюз, евростат, венгрия, словакия, россия, в мире