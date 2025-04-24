https://ria.ru/20250424/nauka-2012952539.html

Ученые подтвердили связь недосыпа подростков с перееданием

Ученые подтвердили связь недосыпа подростков с перееданием - РИА Новости, 24.04.2025

Ученые подтвердили связь недосыпа подростков с перееданием

Разница в режиме сна подростков в будни и выходные (социальный джетлаг) повышает риск возникновения расстройств пищевого поведения, установили исследователи... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T07:00:00+03:00

2025-04-24T07:00:00+03:00

2025-04-24T07:00:00+03:00

наука

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Разница в режиме сна подростков в будни и выходные (социальный джетлаг) повышает риск возникновения расстройств пищевого поведения, установили исследователи УрФУ. По их словам, это имеет важное значение для понимания влияния режима на здоровье школьников. Результаты исследования опубликованы в журнале Chronobiology International.Физиологические и эмоциональные изменения, связанные с подростковыми возрастом, могут провоцировать сильные нарушения режима сна и бодрствования, рассказали ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). Сдвиг сна на более позднее время суток часто приводит к пропускам завтраков и смещению основного приема пищи на вечер. В сочетании с высокой учебной нагрузкой и стрессом, связанным с подготовкой к экзаменам, это создает предпосылки для формирования нездоровых пищевых привычек.Ранее ученые УрФУ выявили связь между нарушением режима питания и сна и снижением успеваемости детей в школе. Новое исследование подтверждает и уточняет эти данные, фокусируясь на роли социального джетлага — разнице в режиме сна подростка в будни и выходные.Специалисты университета выдвинули гипотезу о том, что социальный джетлаг связан с повышенной частотой расстройств пищевого поведения и таким образом увеличивает риск метаболических нарушений. Полученные ими результаты подтвердили, что хроническое недосыпание и разница в режиме сна подростка в будни и выходные увеличивает частоту выявления пищевой зависимости."Анализ показал, что ученики, которые начинают занятия в 9 часов, в целом имеют более благоприятные показатели, характеризующие успеваемость, функцию сна, психоэмоциональное состояние и пищевое поведение. Наибольшее количество негативных показателей отмечено у подростков, начинающих занятия в 8 часов. У школьников, обучающихся во вторую смену, отмечено равное количество положительных и отрицательных показателей", — рассказала доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Ольга Дорогина.Также были зафиксированы различия изучаемых показателей, связанные с полом подростков. У девушек чаще наблюдаются нарушения функции сна, рассогласование функции циркадианной системы, чаще выявляется депрессия, пищевая зависимость и пропуски завтраков. У юношей отмечены более низкие показатели успеваемости и предрасположенность к потреблению пищи в ночное время."В целом у девушек-подростков отмечено большее количество негативно окрашенных показателей, чем у юношей, что свидетельствует о меньшей способности подростков женского пола адаптироваться к неблагоприятным социальным факторам", — прокомментировала Дорогина.На данном этапе перед учеными стоит задача более детального изучения влияние времени начала занятий на функцию сна, состояние циркадианной системы, психоэмоциональное состояние и пищевое поведение подростков.Программа исследований была одобрена этическим Комитетом при Институте физиологии Коми НЦ УрО РАН.

https://ria.ru/20231114/nauka-1909154388.html

https://ria.ru/20241209/nauka-1987716214.html

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наука, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, здоровье - общество, еда, сон, екатеринбург