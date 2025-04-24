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FT: главной темой саммита НАТО станет Украина - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/nato--2013147586.html
FT: главной темой саммита НАТО станет Украина
FT: главной темой саммита НАТО станет Украина - РИА Новости, 24.04.2025
FT: главной темой саммита НАТО станет Украина
Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:49:00+03:00
2025-04-24T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
сша
россия
украина
в мире
нато
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника. "Главный вопрос саммита - где мы находимся по теме Украины", - приводит издание слова чиновника. Как пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, перед представлением американского плана по урегулированию на Украине, включающем признание Крыма российским, чиновники НАТО пытались смягчить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит стран-членов альянса будет фокусироваться на затратах на оборону, а не на украинском конфликте. Однако, по данным издания, предложение Вашингтона и вероятность, что США выйдут из переговоров, обвинят Киев и нормализуют отношения с РФ, может привести к разногласиям среди лидеров НАТО. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250422/evrosoyuz-2012702442.html
https://ria.ru/20250424/evropa-2013023592.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013060810.html
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владимир зеленский, владимир путин, сша, россия, украина, в мире, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Россия, Украина, В мире, НАТО, ООН
FT: главной темой саммита НАТО станет Украина

FT: главной темой саммита НАТО, вопреки стремлениям чиновников, станет Украина

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главной темой саммита НАТО, который должен пройти в конце июня, вопреки стремлениям чиновников альянса, станет ситуация на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
"Главный вопрос саммита - где мы находимся по теме Украины", - приводит издание слова чиновника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского
22 апреля, 12:14
Как пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, перед представлением американского плана по урегулированию на Украине, включающем признание Крыма российским, чиновники НАТО пытались смягчить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит стран-членов альянса будет фокусироваться на затратах на оборону, а не на украинском конфликте.
Однако, по данным издания, предложение Вашингтона и вероятность, что США выйдут из переговоров, обвинят Киев и нормализуют отношения с РФ, может привести к разногласиям среди лидеров НАТО.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено
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В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Владимир Зеленский и Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Больше не нужна". В Польше сделали шокирующее признание об Украине
Вчера, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАРоссияУкраинаВ миреНАТОООН
 
 
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