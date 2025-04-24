https://ria.ru/20250424/muzeykineshma-2013127254.html

Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме

Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме - РИА Новости, 24.04.2025

Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме

Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта "Новый музей театра" открыл 23 апреля постоянную экспозицию об истории Кинешемского драматического... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:57:00+03:00

2025-04-24T10:57:00+03:00

2025-04-24T10:57:00+03:00

кристина трубинова

кинешма

театральный музей имени бахрушина

музейные маршруты россии

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта "Новый музей театра" открыл 23 апреля постоянную экспозицию об истории Кинешемского драматического театра имени Островского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Открытие нового музея в Кинешемском драматическом театре имени Островского — уже третий, реализованный в рамках федеральной программы "Новый музей театра" проект Бахрушинского музея при поддержке Минкультуры России."Примерно треть российских театров имеют архивы или коллекции театрального искусства, которые часто остаются недоступными для широкой аудитории. Цель программы — создание современных музейных пространств, которые помогут сохранить и представить театральное наследие, сделают его доступным для широкой аудитории", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.Она подчеркнула, что этот проект способствует расширению культурной среды города и области, открывая новые точки притяжения для местных жителей и туристов. Программа "Новый музей театра" делает культуру доступной и значимой — именно в тех местах, где она родилась и продолжает развиваться."Наш театр - один из старейших театров провинциальной России имеет богатую 130-летнюю историю, которую мы бережно храним. Последний раз экспозиция нашего музея обновлялась в 2013 году, более 10 лет назад и сегодня для всей театральной общественности Кинешмы большой праздник. Благодаря Бахрушинскому театральному музею при поддержке министерства культуры РФ мы открываем новую экспозицию, в которой при помощи самых современных технологий сохранены и многие, очень важные для понимания истории нашего театра и великого Островского традиции", – сказала директор Кинешемского драматического театра имени Островского Наталья Суркова.Экспозиция нового музея включает 250 уникальных предметов из фондов Бахрушинского театрального музея, собраний Кинешемского художественно-исторического музея и Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта. Среди них – старинные афиши, программы спектаклей, фотографии актеров и режиссёров, макеты сцен, театральные костюмы и эскизы декораций. Современные мультимедийные технологии помогут гостям увидеть записи спектаклей, лекции известных театроведов. Запланированы мастер-классы от актёров, режиссёров и исследователей творчества Островского. Экспозиция позволяет проследить, как менялся театр на протяжении более ста лет, и почувствовать атмосферу разных эпох – от времен самого Островского до наших дней.Александр Николаевич Островский испытывал особую любовь к Кинешемскому уезду, где находилось приобретённое его отцом в 1848 году, а позже выкупленное драматургом, имение Щелыково. "Обетованные места", - так называл этот край Островский. Щелыково стало для него источником вдохновения, местом жизни и последнего упокоения. Здесь он работал над 19 пьесами.Кинешемский театр был основан в 1897 году при поддержке семьи драматурга. С тех пор первый в России театр, названный именем Островского, стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. Сегодня это современный творческий коллектив, в репертуаре которого органично соседствуют классические постановки и смелые экспериментальные работы. Каждый его сезон по традиции открывается спектаклем по пьесе драматурга, чьё наследие здесь бережно хранят для новых поколений зрителей.

https://ria.ru/20250331/yaroslavlmuzey-2008457560.html

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кристина трубинова, кинешма, театральный музей имени бахрушина