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Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме - РИА Новости, 24.04.2025
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Музейные маршруты России
 
10:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/muzeykineshma-2013127254.html
Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме
Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме - РИА Новости, 24.04.2025
Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме
Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта "Новый музей театра" открыл 23 апреля постоянную экспозицию об истории Кинешемского драматического... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:57:00+03:00
2025-04-24T10:57:00+03:00
кристина трубинова
кинешма
театральный музей имени бахрушина
музейные маршруты россии
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта "Новый музей театра" открыл 23 апреля постоянную экспозицию об истории Кинешемского драматического театра имени Островского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Открытие нового музея в Кинешемском драматическом театре имени Островского — уже третий, реализованный в рамках федеральной программы "Новый музей театра" проект Бахрушинского музея при поддержке Минкультуры России.&quot;Примерно треть российских театров имеют архивы или коллекции театрального искусства, которые часто остаются недоступными для широкой аудитории. Цель программы — создание современных музейных пространств, которые помогут сохранить и представить театральное наследие, сделают его доступным для широкой аудитории&quot;, - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.Она подчеркнула, что этот проект способствует расширению культурной среды города и области, открывая новые точки притяжения для местных жителей и туристов. Программа "Новый музей театра" делает культуру доступной и значимой — именно в тех местах, где она родилась и продолжает развиваться.&quot;Наш театр - один из старейших театров провинциальной России имеет богатую 130-летнюю историю, которую мы бережно храним. Последний раз экспозиция нашего музея обновлялась в 2013 году, более 10 лет назад и сегодня для всей театральной общественности Кинешмы большой праздник. Благодаря Бахрушинскому театральному музею при поддержке министерства культуры РФ мы открываем новую экспозицию, в которой при помощи самых современных технологий сохранены и многие, очень важные для понимания истории нашего театра и великого Островского традиции&quot;, – сказала директор Кинешемского драматического театра имени Островского Наталья Суркова.Экспозиция нового музея включает 250 уникальных предметов из фондов Бахрушинского театрального музея, собраний Кинешемского художественно-исторического музея и Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта. Среди них – старинные афиши, программы спектаклей, фотографии актеров и режиссёров, макеты сцен, театральные костюмы и эскизы декораций. Современные мультимедийные технологии помогут гостям увидеть записи спектаклей, лекции известных театроведов. Запланированы мастер-классы от актёров, режиссёров и исследователей творчества Островского. Экспозиция позволяет проследить, как менялся театр на протяжении более ста лет, и почувствовать атмосферу разных эпох – от времен самого Островского до наших дней.Александр Николаевич Островский испытывал особую любовь к Кинешемскому уезду, где находилось приобретённое его отцом в 1848 году, а позже выкупленное драматургом, имение Щелыково. "Обетованные места", - так называл этот край Островский. Щелыково стало для него источником вдохновения, местом жизни и последнего упокоения. Здесь он работал над 19 пьесами.Кинешемский театр был основан в 1897 году при поддержке семьи драматурга. С тех пор первый в России театр, названный именем Островского, стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. Сегодня это современный творческий коллектив, в репертуаре которого органично соседствуют классические постановки и смелые экспериментальные работы. Каждый его сезон по традиции открывается спектаклем по пьесе драматурга, чьё наследие здесь бережно хранят для новых поколений зрителей.
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РИА Новости
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кристина трубинова, кинешма, театральный музей имени бахрушина
Кристина Трубинова, Кинешма, Театральный музей имени Бахрушина, Музейные маршруты России
Бахрушинский музей открыл новый музей драмтеатра в Кинешме

Бахрушинский музей открыл новый музей Кинешемского драмтеатра имени Островского

© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бахрушинский театральный музей в рамках федерального проекта "Новый музей театра" открыл 23 апреля постоянную экспозицию об истории Кинешемского драматического театра имени Островского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Открытие нового музея в Кинешемском драматическом театре имени Островского — уже третий, реализованный в рамках федеральной программы "Новый музей театра" проект Бахрушинского музея при поддержке Минкультуры России.
«

"Примерно треть российских театров имеют архивы или коллекции театрального искусства, которые часто остаются недоступными для широкой аудитории. Цель программы — создание современных музейных пространств, которые помогут сохранить и представить театральное наследие, сделают его доступным для широкой аудитории", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.

© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Она подчеркнула, что этот проект способствует расширению культурной среды города и области, открывая новые точки притяжения для местных жителей и туристов. Программа "Новый музей театра" делает культуру доступной и значимой — именно в тех местах, где она родилась и продолжает развиваться.
«

"Наш театр - один из старейших театров провинциальной России имеет богатую 130-летнюю историю, которую мы бережно храним. Последний раз экспозиция нашего музея обновлялась в 2013 году, более 10 лет назад и сегодня для всей театральной общественности Кинешмы большой праздник. Благодаря Бахрушинскому театральному музею при поддержке министерства культуры РФ мы открываем новую экспозицию, в которой при помощи самых современных технологий сохранены и многие, очень важные для понимания истории нашего театра и великого Островского традиции", – сказала директор Кинешемского драматического театра имени Островского Наталья Суркова.

Экспозиция нового музея включает 250 уникальных предметов из фондов Бахрушинского театрального музея, собраний Кинешемского художественно-исторического музея и Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта. Среди них – старинные афиши, программы спектаклей, фотографии актеров и режиссёров, макеты сцен, театральные костюмы и эскизы декораций. Современные мультимедийные технологии помогут гостям увидеть записи спектаклей, лекции известных театроведов. Запланированы мастер-классы от актёров, режиссёров и исследователей творчества Островского. Экспозиция позволяет проследить, как менялся театр на протяжении более ста лет, и почувствовать атмосферу разных эпох – от времен самого Островского до наших дней.
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 2
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 2
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 2
Экспозиция нового музея Кинешемского драмтеатра имени Островского
© Фото предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 2
Александр Николаевич Островский испытывал особую любовь к Кинешемскому уезду, где находилось приобретённое его отцом в 1848 году, а позже выкупленное драматургом, имение Щелыково. "Обетованные места", - так называл этот край Островский. Щелыково стало для него источником вдохновения, местом жизни и последнего упокоения. Здесь он работал над 19 пьесами.
Кинешемский театр был основан в 1897 году при поддержке семьи драматурга. С тех пор первый в России театр, названный именем Островского, стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. Сегодня это современный творческий коллектив, в репертуаре которого органично соседствуют классические постановки и смелые экспериментальные работы. Каждый его сезон по традиции открывается спектаклем по пьесе драматурга, чьё наследие здесь бережно хранят для новых поколений зрителей.
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Музейные маршруты РоссииКристина ТрубиноваКинешмаТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
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