https://ria.ru/20250424/moskvichi-2013159422.html

Московскому метро в мае исполняется 90 лет

Московскому метро в мае исполняется 90 лет - РИА Новости, 24.04.2025

Московскому метро в мае исполняется 90 лет

Москвичи могут поздравить столичное метро с 90-летием, лучшие поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:37:00+03:00

2025-04-24T12:37:00+03:00

2025-04-24T12:37:00+03:00

общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москвичи могут поздравить столичное метро с 90-летием, лучшие поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Московскому метрополитену в мае исполнится 90 лет. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в честь юбилея мы запустили специальный проект. Любой желающий может поздравить метро через чат-бота Александра. Самые теплые и креативные поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы", - рассказал Ликсутов. По его словам, после модерации пожелания появятся на более 34 тысячах медиаэкранов в городском транспорте, а самые лучшие - на фасаде Смоленского метромоста. Поздравить метро с юбилеем можно до 15 июня.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин