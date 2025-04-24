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Московскому метро в мае исполняется 90 лет
Московскому метро в мае исполняется 90 лет - РИА Новости, 24.04.2025
Московскому метро в мае исполняется 90 лет
Москвичи могут поздравить столичное метро с 90-летием, лучшие поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:37:00+03:00
2025-04-24T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москвичи могут поздравить столичное метро с 90-летием, лучшие поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Московскому метрополитену в мае исполнится 90 лет. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в честь юбилея мы запустили специальный проект. Любой желающий может поздравить метро через чат-бота Александра. Самые теплые и креативные поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы", - рассказал Ликсутов. По его словам, после модерации пожелания появятся на более 34 тысячах медиаэкранов в городском транспорте, а самые лучшие - на фасаде Смоленского метромоста. Поздравить метро с юбилеем можно до 15 июня.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
Московскому метро в мае исполняется 90 лет
Заммэра Москвы Ликсутов: москвичи смогут поздравить столичное метро с 90-летием