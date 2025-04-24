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Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:01 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/moskva-2013241322.html
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы украсили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:01:00+03:00
2025-04-24T17:01:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
день победы
метро
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы украсили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Станцию украсили георгиевскими лентами и бантами. Украшения прикрепили на красные арки, установленные на станции.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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общество, москва, день победы, метро
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, День Победы, Метро
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая

Станцию метро "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии украсили к юбилею Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУкрашения на станции "Трубная" московского метрополитена ко Дню Победы
Украшения на станции Трубная московского метрополитена ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Украшения на станции "Трубная" московского метрополитена ко Дню Победы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы украсили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Станцию украсили георгиевскими лентами и бантами. Украшения прикрепили на красные арки, установленные на станции.
Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В московском метро запустили поезд к юбилею Победы
16 апреля, 10:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваДень ПобедыМетро
 
 
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