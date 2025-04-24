https://ria.ru/20250424/moskva-2013241322.html
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая
Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы украсили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:01:00+03:00
2025-04-24T17:01:00+03:00
2025-04-24T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы украсили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Станцию украсили георгиевскими лентами и бантами. Украшения прикрепили на красные арки, установленные на станции.
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общество, москва, день победы, метро
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Станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили к 9 мая
Станцию метро "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии украсили к юбилею Победы