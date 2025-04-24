https://ria.ru/20250424/mordoviya-2013174074.html

Мордовия расширяет взаимодействие с пивоварами, поставляя солод и тару

Мордовия расширяет взаимодействие с пивоварами, поставляя солод и тару - РИА Новости, 24.04.2025

Мордовия расширяет взаимодействие с пивоварами, поставляя солод и тару

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с генеральным директором российской пивоваренной компании "АБ ИнБев Эфес" Николаем Тюрниковым перспективы дальнейшего... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:23:00+03:00

2025-04-24T13:23:00+03:00

2025-04-24T13:23:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с генеральным директором российской пивоваренной компании "АБ ИнБев Эфес" Николаем Тюрниковым перспективы дальнейшего взаимодействия, включающего поставки солода и бутылок местного производства, сообщает пресс-служба главы республики. "Объем производства пивоваренной продукции филиалом "АБ ИнБев Эфес" в Саранске в 2024 году вырос более чем на 34%, солода – на 5,9%. Таким образом, саранским солодовенным заводом достигнут абсолютный рекорд. Позитивный тренд развития саранского филиала АО "АБ ИнБев Эфес" сохраняется и в текущем (2025 - ред.) году – компания увеличила загрузку мощностей по производству пивоваренной продукции более чем на 25% по сравнению с первым кварталом 2024 года", - говорится в сообщении. В рамках корпоративной агропрограммы компания обеспечивает стабильные рынки сбыта для местных сельхозпроизводителей, на 100% покрываются потребности предприятия в ячмене и солоде за счет сырья российского происхождения. Также филиал активно сотрудничает со стекольным заводом СК "Развитие" (город Рузаевка, Мордовия). Благодаря взаимодействию между локальными производителями основной объем стеклянной прозрачной бутылки для нужд саранского пивоваренного завода поставляется из Рузаевки. Здунов отметил важность влияния компании на экономическое развитие Мордовии. "Наше разностороннее взаимодействие позволяет развивать различные секторы экономики региона и внутриреспубликанскую кооперацию. Солод саранского производства отгружается на все пивоваренные заводы компании "АБ ИнБев Эфес" России – от Клина до Владивостока. Можно сказать, без мордовского сырья не может обойтись ни один завод группы компаний по стране. Поставки стеклотары в 2024 выросли на 66%. Все это – реальный пример эффективной работы нашего производственного кластера", - цитирует пресс-служба главу региона. В свою очередь, генеральный директор компании назвал Мордовию "стратегически важным регионом для бизнеса" и отметил, что с ростом объема производства были увеличены и отчисления акцизов в региональный бюджет. Он добавил, что компания планирует "развивать партнерство, вносить вклад в экономическое развитие республики, реализовать значимые социальные и экологические проекты и обеспечивать рабочие места".

https://ria.ru/20250424/zdunov-2013161901.html

https://ria.ru/20250424/sovershenstvovanie-2013154567.html

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артем здунов, россия, республика мордовия