https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013261139.html
МИД предупредил россиян о рисках дискриминации в Молдавии
МИД предупредил россиян о рисках дискриминации в Молдавии - РИА Новости, 24.04.2025
МИД предупредил россиян о рисках дискриминации в Молдавии
Россиянам, планирующим поездки в Молдавию, стоит учитывать риски, связанные с дискриминационной политикой по отношению к россиянам при въезде в страну, заявили... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:53:00+03:00
2025-04-24T17:53:00+03:00
2025-04-24T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам, планирующим поездки в Молдавию, стоит учитывать риски, связанные с дискриминационной политикой по отношению к россиянам при въезде в страну, заявили в МИД России.В сообщении на сайте МИД отмечается, что молдавские власти продолжают дискриминационную политику по отношению к въезжающим в страну россиянам, и те в аэропорту Кишинева часто подвергаются процедуре досмотра с пристрастием на протяжении нескольких часов. Граждан не обеспечивают едой, водой и связью с внешним миром, а затем им отказывают во въезде под выдуманными предлогами или без объяснения причин. Каждый день молдавские власти запрещают въезд нескольким десяткам россиян, подчеркнули в министерстве."Возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, поскольку молдавские власти отказывают его сотрудникам в допуске к российским гражданам. В связи с этим МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/pobeda-2012821539.html
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молдавия, россия, в мире, кишинев
Молдавия, Россия, В мире, Кишинев
МИД предупредил россиян о рисках дискриминации в Молдавии
МИД попросил россиян учитывать риски дискриминации при въезде в Молдавию