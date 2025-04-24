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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 24.04.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действий группировки до 155 военнослужащих и два... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:12:00+03:00
2025-04-24T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действий группировки до 155 военнослужащих и два орудия артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Вольное Поле и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки