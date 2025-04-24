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Расчеты БПЛА "Герань-2" уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.04.2025
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07:43 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/minoborony-2013092182.html
Расчеты БПЛА "Герань-2" уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
Расчеты БПЛА "Герань-2" уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.04.2025
Расчеты БПЛА "Герань-2" уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
Расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-2" поразили места подготовки к запуску БПЛА ВСУ и склад их хранения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:43:00+03:00
2025-04-24T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-2" поразили места подготовки к запуску БПЛА ВСУ и склад их хранения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры поражения этих объектов. БПЛА "Герань-2" поразили места подготовки к запуску БПЛА, уничтожен склада БПЛА ВСУ 65-й отдельной мотопехотной бригады в Запорожской области, говорится в сообщении Минобороны РФ. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013090747.html
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запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА "Герань-2" уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

Минобороны: расчеты БПЛА "Герань-2" уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотников-камикадзе "Герань-2" поразили места подготовки к запуску БПЛА ВСУ и склад их хранения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры поражения этих объектов.
БПЛА "Герань-2" поразили места подготовки к запуску БПЛА, уничтожен склада БПЛА ВСУ 65-й отдельной мотопехотной бригады в Запорожской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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